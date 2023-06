Drożyzna na stacjach paliw mimo obniżek na rynku. Orlen tłumaczy się z cen

Orlen odstrasza cenami kierowców, choć ceny na rynku spadają? - W Polsce brakuje około 5 mln ton diesla i trzeba go sprowadzać – mówił przedstawiciel paliwowego giganta. Dodał, że zbyt mała podaż paliw na rynkach światowych spowodowała, że ich ceny rosną, mimo że cena ropy spada.

Ceny na Orlenie. Skąd te podwyżki?

Marek Wocial cytowany przez PAP zapewnił, że ceny w Polsce hurtowe i detaliczne "niezmiennie należą do najniższych w UE", choć mogą odbiegać od tych rynkowych.

Zdaniem przedstawiciela Orlenu zamykanie rafinerii spowodowało, że choć samej ropy nie brakuje, to brakuje paliw. -Jeśli brakuje produktu nie ze względu na brak ropy, to notowania idą w górę. To podlega ścisłym regulacjom giełdowym – wyjaśnił.

- Typowy krak (różnica między notowaniem paliw, a ceną ropy) na benzynie zaczynał się od 200 dol. i w granicach czerwca 2022 r. osiągnął 600 dol. i więcej za tonę. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku diesla - zauważył Wocial.

Oglądaj

Nie bez znaczenia pozostaje sytuacja makroekonomiczna na większości rynków. Stopy procentowe idą w górę, by inflacja wyhamowała. Cierpi na tym poziom konsumpcji. - Widać w gospodarkach wychłodzenie, zapasy paliw są większe, kraki zaczęły spadać i to oznacza, że znaczących zysków - jeśli chodzi o przerób ropy - to pewnie nie będzie widać – ocenił ekspert.

RadioZET.pl/PAP