Druga emerytura dla części seniorów. ZUS podał datę wypłat

Emerytury z 2024 roku trafią do części seniorów jeszcze przed końcem 2023 roku. Tak wynika z zasad wypłat obowiązujących w ZUS: jeśli data przekazania środków wypada w dzień wolny od pracy, pieniądze przekazywane są emerytom wcześniej. Dzięki tej regule wszyscy seniorzy otrzymają świadczenia przed świętami, część zaś dostanie awansem wypłatę z 2024 roku.

Wcześniejsza wypłata emerytur. ZUS i Poczta informują

- Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta -powiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że ZUS zadbał o to, by emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Świadczenia, z terminem płatności wyznaczonym na 25 grudnia, doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a przekazywane do banku – 21 grudnia. „Świadczenia, które przypadają na 25. dzień miesiąca, listonosze będą wypłacać już od 21 grudnia br. Wszystkie należności, za których doręczenie odpowiada Poczta Polska, zostaną doręczone do Świąt Bożego Narodzenia – obiecała Poczta Polska.

ZUS dodał, że do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. i ZUS przekaże środki na pocztę 22 grudnia, a do banku - 28 grudnia. Poczta Polska dodała, że do obiorców wcześniej dotrą także przekazy pieniężne. „Te z terminem 1 stycznia 2024 r. będą doręczane od 28 grudnia br.” – wskazano w komunikacie.

- W projekcie budżetu na 2024 rok są środki na finansowanie 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz na podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent - zapewnił premier Donald Tusk. Wygospodarowano także środki na podwyżki dla pracowników sfery budżetowej.

Premier przypomniał, że w budżecie na 2024 rok zapewniono środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 procent, a w przypadku nauczycieli początkujących - o 33 procent. - Chodzi o to, że 30-proc. podwyżka w przypadku nauczycieli początkujących, a więc najmniej zarabiających, nie wynosiłaby obiecanych 1500 zł - tłumaczył. Jak dodał, to co było najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na 2024 rok pieniędzy na te wydatki, które „wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków”.

Źródło: Radio ZET/ZUS/Poczta Polska/PAP