Druga tura wypłat 13. emerytury. Pieniądze dla seniorów w maju

13. emerytura wzrosła w 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł. Podwyżka na rękę była jednak znacznie niższa: wielu seniorów dostało na rękę tylko o 37 zł więcej, niż rok temu. To efekt ponownego objęcia dodatkowych wypłat podatkiem PIT. W pierwszej kolejności „trzynastka” trafiła do osób, które otrzymały od ZUS prawo do pobierania emerytury lub renty. O miesiąc dłużej na swoją kolej musieli czekać Polacy, którym Zakład wypłaca świadczenia i zasiłki emerytalne.

13. emerytura w maju. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne

Na wypłaty 13. emerytury zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. O tych i innych aspektach tegorocznych wypłat „trzynastki” w podcaście „Biznes. Między wierszami” mówił dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

Pierwsi seniorzy dodatkowe pieniądze otrzymali już w marcu: wypłatę przyspieszono, gdyż 1 kwietnia (jeden z dni wypłat podstawowych świadczeń) wypadał w sobotę. Seniorzy, którzy dostaną 13. emeryturę jako ostatni, muszą czekać na nią aż do końcówki maja. „Trzynastka” wypłacana jest bowiem w dwóch turach: pierwszeństwo mają osoby, którym ZUS przyznał uprawnienia emerytalne i rentowe. Do nich pieniądze trafiły w kwietniu.

„Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych dodatkowe roczne świadczenie wypłacimy w maju wraz z tymi świadczeniami” – wyjaśnił ZUS. 13. emerytura trafi do takich seniorów w pełnej wysokości. „Trzynastka” zostanie wypłacona z urzędu – żeby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzegł przed oszustami, którzy proponują załatwienie formalności związanych 13. emeryturą. - To świadczenie wypłacimy automatycznie, nie trzeba składać do ZUS żadnego pisma - podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. „Pomoc” ma wyłudzić dane, które posłużą do kradzieży świadczeń.

- Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych osób w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle się zdarza, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują szybkie załatwienie formalności - przypomniał Żebrowski. Jak dodał, oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę ZUS.

RadioZET.pl