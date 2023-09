Druga waloryzacja emerytur? Jest nowa propozycja

Emerytury to jeden z wiodących tematów przed wyborami parlamentarnymi. PiS proponuje referendum ws. powszechnego wieku emerytalnego i emerytury stażowe, zaś Lewica – w kontrze do czternastek i trzynastek – dodatkową waloryzację świadczeń.

Druga waloryzacja emerytur. Propozycja Lewicy

Waloryzacja emerytur to coroczna aktualizacja kwot wypłat dla seniorów w oparciu o wzrost wynagrodzeń i cen w gospodarce. Taka podwyżka polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru o wskaźnik waloryzacji. Taki zabieg, którego organ emerytalny i rentowy dokonuje 1 marca, nie może jednak sprawić, że seniorzy otrzymają niższe świadczenia.

W bieżącym roku mieliśmy do czynienia z waloryzacją kwotowo-procentową. Emerytury wzrosły co do zasady o 14,8 proc., ale minimalny wzrost nie mógł być niższy niż 250 zł. W obliczu galopującej inflacji, której wartość w lutym przekroczyła 18 proc., waloryzacja świadczeń na obecnym poziomie nie jest w stanie w pełni zrekompensować seniorom strat wartości pieniądza. Choć nominalnie otrzymują więcej, to podwyżka ta „zjadana” jest przez podwyżki rachunków i cen w sklepach.

Lewica zaproponowała zatem, by we wrześniu przeprowadzać drugą waloryzację świadczeń, pod warunkiem że pierwszej połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. Według projektu budżetu na 2024 średnioroczna inflacja utrzyma się na poziomie 6,6 proc., a zatem w razie wygranych wyborów przez Lewicę, do dwukrotnej waloryzacji świadczeń mogłoby dojść w przyszłym roku.

W programie tego ugrupowania także czytamy o emeryturach stażowych, rencie wdowiej, wyższym zasiłku pogrzebowym, senioralnym bonie turystycznym czy też bonie kulturowym dla emerytów i rencistów.