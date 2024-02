Druga waloryzacja emerytur. „To jest przesądzone”

Druga waloryzacja to pomysł na walkę z wysoką inflacją, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Waloryzacja przeprowadzana co roku w marcu ma za zadanie przywrócić realną wartość świadczeń sprzed roku - nominalnie seniorzy przez ten czas dostawali tyle samo pieniędzy, jednak mogli za nie kupować coraz mniej z powodu coraz wyższych cen. Gdyby emerytury podwyższyć w międzyczasie, szybciej zrekompensowałoby to rosnącą drożyznę.

Będzie druga waloryzacja emerytur. Ale pozostanie teorią

- Dokładnie tak, to jest przesądzone – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej w programie „Jeden na Jeden” w TVN24. O szczegółach rozwiązania rozmawialiśmy w podcaście „Biznes. Między wierszami” z Oskarem Sobolewskim, ekspertem emerytalnym HRK Payroll Consulting, z którym omówiliśmy wysokość marcowej waloryzacji oraz przedstawiliśmy wszystkie inne planowane wypłaty dodatkowych pieniędzy.

Oglądaj

Jeśli chodzi o drugą waloryzację, to jedno jest pewne: ma do niej dochodzić, jeśli inflacja w pierwszej połowie roku przekroczy 5 procent. - Ten mechanizm ma polegać na tym, jeżeli w czerwcu danego roku inflacja będzie wyższa niż 5 procent, wtedy ta druga waloryzacja będzie miała miejsce jesienią we wrześniu. To jest naprawdę bardzo ważny postulat – wyjaśniła minister ds. polityki senioralnej.

Niewiadomą są jeszcze zasady, na których miałaby być przyznawana druga podwyżka. Początkowo mówiło się o waloryzacji równej przekroczeniu przez inflację 5 procent, ostatnio pojawiły się głosy, że podwyżka będzie wyznaczana na zasadach takich, jak dotychczasowa waloryzacja, jednak biorąc po uwagę tylko dane z pierwszego półrocza. Podwyżka marcowa miałaby uwzględniać z kolei wskaźniki z drugiego półrocza.

Nawet jeśli przepisy zostaną przyjęte, w 2024 i dalszych latach zapewne druga waloryzacja nie zostanie przeprowadzona. Z zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego wynika bowiem, że w pierwszym półroczu 2024 inflacja może być wyraźnie niższa od 5 procent. Nie będzie więc podstawy, żeby skorzystać z prawa do drugiej podwyżki. Seniorzy będą mogli za to liczyć na wsparcie w opłacaniu rachunków za energię elektryczną.

- Rozmawiałam z ministrami przemysłu i klimatu w kwestii osłony emerytów w zakresie podwyżki cen prądu. Emeryci są tą grupą, która będzie podlegała ochronie. Trwają analizy i konsultacje, będzie przygotowana ustawa o ubóstwie energetycznym, która będzie zawierała różnego rodzaju ochrony dla osób, które są zagrożone ubóstwem energetycznym – zapowiedziała Okła-Drewnowicz.

Źródło: Radio ZET/TVN24