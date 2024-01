Drugie 500 plus. Odpowiedź na pytanie o obietnicę Donalda Tuska

Kwota wolna od podatku wzrosła w 2022 roku do 30 000 zł. Zmiana wymuszona została wprowadzeniem w Polskim Ładzie nowej, samodzielnej składki zdrowotnej – gdyby nie wyższa kwota wolna i obniżka stawki pierwszego progu PIT, Polacy płaciliby po reformie PiS znacznie wyższe podatki. Donald Tusk podczas kampanii wyborczej zapowiedział, że kwota wolna zostanie podwyższona do 60 000 zł. Obietnica nie została jeszcze spełniona – jest szansa, że wejdzie w życie od 2025 roku. Ile pieniędzy trzeba będzie znaleźć w budżecie, by Polacy płacili niższe podatki?

Kwota wolna od podatku 60 000 zł. 48 mld zł mniej w budżecie państwa

Z każdych 100 ciężko zarobionych złotych brutto państwo zabiera nam łącznie 60 zł w składkach, podatkach, akcyzach, opłatach i innych daninach. W rezultacie na zakup produktów i usług z naszych 100 zł zostaje nam realnie tylko złotych 40. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”.

Na stronach sejmowych została opublikowana odpowiedź wiceministra Nenemana na interpelację posła Piotra Müllera (PiS) w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 60 000 zł. W odpowiedzi wiceminister zaznaczył, że postulat ten pozostaje aktualny. „Jego realizacja będzie poprzedzona stosownymi analizami i w konsekwencji będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych” – dodał.

Wiceszef MF poinformował, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować „zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o około 48 mld zł”.

Z odpowiedzi wiceministra wynika także, że „stosowna nowelizacja przepisów” zostanie przekazana do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i że ma nadzieję, że ewentualne zmiany zostaną przyjęte w „konsensusie ze stroną samorządową”. Przypomniał także o wynikającej z przepisów zasadzie, że państwo musi rekompensować samorządom ubytki we wpływach z udziałów w PIT, jeśli są one mniejsze od przewidywanych.

Jak podkreślił wiceminister Jarosław Neneman „(…) podwyższenie kwoty wolnej od podatku może zmniejszyć dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, ale jednocześnie wpłynąć na zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej (czyli na zwiększenie wydatków z budżetu państwa)”.

Źródło: Radio ZET/Sejm/PAP