Duża podwyżka zasiłku pogrzebowego. Rząd przekazał ważne informacje

Wiceminister był pytany o przewidziane przez resort działania, w tym o szczegóły dotyczące podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Sebastian Gajewski przekazał, że w poniedziałek ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała wniosek o wpisanie informacji o projekcie w tej sprawie do wykazu prac legislacyjnych rządu.

- Proponujemy, żeby zasiłek pogrzebowy podnieść z 4 tys. do 7 tys. zł - powiedział Sebastian Gajewski. Zapowiedział także "uporządkowanie" świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat.

Zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć do 7 tys. zł

"Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc. płacy minimalnej - czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000 zł" - ogłosili w okresie kampanii wyborczej politycy KO w jednym z tzw. stu konkretów Tuska. Czy to dużo? Branża pogrzebowa od dawna wskazuje, że zasiłek ten trzeba podwyższyć aż do 8 tys. zł. Dlaczego władze do tej pory były więc tak opieszałe?

- To jest tak naprawdę sam początek długiej drogi, która skończy się przyjęciem ustawy przez Radę Ministrów, a potem trafi do Sejmu, Senatu, do pana prezydenta. My w tej chwili mamy opracowany wniosek, czyli założenia, ocenę skutków regulacji, a także wstępny zarys projektu - poinformował wiceminister.

Gajewski zaznaczył, że założenia w toku konsultacji międzyresortowych mogą ulec modyfikacji. - Ta podwyżka jest oczywista, jest potrzebna - zapewnił, dodając, że koszty pogrzebu są bardzo zróżnicowane, więc celem jest, by zasiłek pokrył większą ich część.

Świadczenie honorowe dla 100-latków zostanie "uporządkowane"

Urzędnik zapowiedział też "uporządkowanie" świadczenia honorowego dla obywateli, którzy ukończyli 100 lat. - Jest to świadczenie, które funkcjonuje w naszym systemie od 1972 roku, ale do tej pory nie doczekało się regulacji ustawowej. To świadczenie jest wciąż wypłacane na podstawie decyzji Piotra Jaroszewicza, Prezesa Rady Ministrów z lat 70. [...] Ten brak regulacji świadczenia honorowego powoduje pewne praktyczne trudności - wskazał wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej.

Wysokość świadczenia honorowego zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które od 1 marca 2023 roku do końca lutego 2024 roku ukończą 100 lat, świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto.

Źródło: Radio ZET/Polskie Radio 24