Duża wygrana w Lotto. Wiadomo, skąd jest nowy milioner

Wyniki losowania Lotto z 8 czerwca to: 6, 13, 21, 36, 45, 47. Jak informuje Totalizator Sportowy, "szóstka" padła w punkcie przy ulicy Tuchorza 102 w Tuchorzy w województwie wielkopolskim. "Mieszkańcy lub osoby, które będąc przejazdem odwiedziły niedawno kolekturę i zagrały tam w Lotto, powinni sprawdzić swoje kupony" – czytamy w komunikacie. Wygrana to dokładnie 2 158 827,50 zł. Jest ona lokalnym rekordem.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany. Cena zakładu to 3 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu można poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus.

