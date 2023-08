Duże zmiany w podatkach. „Ceny zmienią się już pod koniec sierpnia”

Kredyt na 2 proc. ułatwił Polakom dostęp do gotówki, a zarazem do mieszkań. Wzrost popytu błyskawicznie przełożył się jednak na ceny lokali, powodując ich wzrost. Zmiany w PCC mogą sprawić jednak, że koszt zakupu nieruchomości będzie nieco niższy.

Pierwsze mieszkanie bez PCC. Ceny w dół

Cena mieszkania stanowi jedynie część kosztów. Po stronie nabywcy często pojawiają się też inne koszty: opłaty notarialne, podatki, pośrednictwo eksperta czy opłaty sądowe. Analitycy HREIT nie mają wątpliwości, że do ceny mieszkania trzeba doliczyć około 8 proc. na rynku wtórnym i 3 proc. na rynku pierwotnym. „To oznacza przeważnie dodatkowych kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, a wciąż słowem nawet nie wspomnieliśmy o kosztach odświeżenia, remontu czy wyposażenia lokum” – czytamy w analizie.

31 sierpnia pozbędziemy się jednego ze zobowiązań przed fiskusem. 2 proc. podatek PCC nie będzie obowiązywał przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Eksperci dodali, że sprawa dotyczy jedynie tych, którzy kupują nieruchomość na rynku wtórnym, bo tylko tam pobierany był podatek PCC. Z nowego prawa skorzystają także ci nabywcy, którzy już mają udział w nieruchomości, ale nie większy niż 50 proc. i jedynie nabyty w drodze dziedziczenia.

W praktyce jest tak, że często ktoś kupujący pierwsze mieszkanie dopiero w toku transakcji dowiaduje się, że będzie musiał też ponieść sporo kosztów dodatkowych (transakcyjne i okołokredytowe). PCC jest jedną z tych niemiłych niespodzianek, bo raptem okazuje się, że trzeba wysupłać kolejnych co najmniej kilka tysięcy złotych na podatek. Likwidacja PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości oznacza więc nie tylko finansową ulgę, ale też mniej problemów czy zaskoczeń. HREIT

Analitycy wyliczyli, że w przypadku kawalerek w miastach wojewódzkich likwidacja PCC wiąże się z oszczędnością rzędu od 5 do 8 tys. zł. W przypadku mieszkań dwupokojowych średnia stawka dla miast wojewódzkich to od 8 do 12 tys. zł. Im większa wartość nieruchomości, tym większa oszczędność na PCC.

fot. HREIT

RadioZET.pl/HREIT