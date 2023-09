Dwa razy wyższa pensja za pracę w niedzielę. „Obecne przepisy nie sprawdziły się”

Wybory parlamentarne to okres obietnic i postulatów, także tych dotyczących handlu. Zmiany w zakazie handlu do swojego programu gospodarczego wpisała m.in. Koalicja Obywatelska, która chce zliberalizowania prawa. Zakaz miałby być zniesiony, ale każdy pracownik miałby zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Nieco dalej w postulatach poszła Związkowa Alternatywa.

Dwa razy wyższa płaca za pracę w niedziele

Piotr Szumlewicz, który stoi na czele związkowców, przypomniał w swoim apelu do partii politycznych, że ustawa o zakazie handlu jest nieszczelna. Sklepy bowiem działały także w niedziele pod szyldem kawiarni, wypożyczalni sprzętu sportowego czy kawiarni.

„Po latach obowiązywania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele dziś już wiemy, że przepisy w obecnej wersji nie sprawdziły się. Wiele małych sklepów zniknęło z rynku, hipermarkety wydłużyły godziny otwarcia w piątki i soboty, w większym stopniu obciążając w tych dniach swoich pracowników, umocniły się głównie stacje benzynowe i dyskonty” – czytamy w komunikacie ZA.

Szumlewicz zaapelował do polityków o zmianę przepisów i wprowadzanie 2,5 razy wyższego wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta. „Te rozwiązania powinny dotyczyć nie tylko handlu, lecz wszystkich branż, w tym gastronomii, rozrywki, transportu, ochrony zdrowia czy energetyki. Powinny one dotyczyć tak sektora prywatnego, jak i publicznego” – czytamy.

- Jeżeli dany przedsiębiorca chce, by firma działała w niedziele, niech płaci swoim pracownikom 2,5 razy wyższe stawki. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko naszym propozycjom, ale partie opozycyjne mogłyby i powinny w tej sprawie sformułować jednolite stanowisko – podsumował Szumlewicz.

Przypomnijmy, że do końca roku według kalendarza niedziel handlowych, pozostały dwie okazje do zakupów ostatniego dnia tygodnia. Najbliższą okazją do niedzielnych zakupów będzie 17 grudnia, a później – teoretycznie – 24 grudnia. Z tym ostatnim dniem sprawa jest nieco skomplikowana, gdyż jest to Wigilia, a w świetle prawa w Wigilię praca w sklepach dozwolona jest do godziny 14:00. Minister rozwoju Waldemar Buda zadeklarował, że w tym roku w Wigilię nie zrobimy zakupów. Czy będzie zatem dodatkowa niedziela handlowa? Sprawa wciąż nie jest rozstrzygnięta.