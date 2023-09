Dwie duże wygrane w Polsce. Gracze trafili w Eurojackpot i Ekstra Pensję

Wyniki losowania Eurojackpot z 22 września to: 14, 24, 31, 44, 45 oraz 7, 11. Piątkowa wysoka wygrana trzeciego stopnia (5+0) została odnotowana w Rzeszowie w punkcie Lotto przy ulicy Rejtana 69. Warto dodać, że to jak dotąd najwyższa wygrana w Eurojackpot w tym mieście. Jej wysokość to aż 1 131 362 zł. Gracz dzięki metodzie chybił trafił wytypował wszystkie 5 z 50 liczb, ale do rozbicia kumulacji zabrakło mu trafnego wskazania 2 z 12 liczb.

Nie udało się to nikomu w Europie, dlatego w puli na główną wygraną w dzisiejszym (26.09) losowaniu jest aż 60 mln zł. Organizator loterii przypomina o wtorkowym losowaniu Lotto – do wygrania są 3 mln zł oraz gwarantowany 1 mln zł w Lotto Plus.

Ekstra Pensja w Lublinie

Jak poinformował Totalizator Sportowy, w sobotę (23.09) trwała dobra passa graczy Lotto. W Lublinie padła główna wygrana w Ekstra Pensji, czyli 5 tys. zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Szczęśliwy zakład zawarto w kolekturze Lotto przy ulicy Nadbystrzyckiej 41. W przypadku tej wygranej gracz również grał na chybił trafił. Na jego kuponie znalazły się liczby wylosowane w Ekstra Pensji 23 września, czyli: 2, 10, 18, 28, 32 oraz 4. To już piąta główna wygrana w Ekstra Pensji w Lublinie.

Jak grać w Ekstra Pensję? Gracz typuje się 5 liczb z 35 oraz 1 liczbę z 4. Zwiększając stawkę x10 można wygrać nawet 50 tys. zł miesięcznie przez 20 lat i 1 mln zł w Ekstra Premii. Losowania gry odbywają się codziennie.