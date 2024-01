Dwie ręce na kierownicy albo 500 zł mandatu. Kara grozi też pasażerom

500 zł to dla wielu Polaków mała fortuna. Taką sumą, pobieraną od wielu obywateli, nie pogardzi także znajdujący się w złej sytuacji budżet, w którym deficyt sięga ponad 180 mld zł. Żeby nie zasypywać „dziury budżetowej” z własnej kieszeni, warto poznać zmiany, jakie MSWiA wprowadziło w procedurze kontroli pojazdów. Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem, a może słono kosztować – tym bardziej, że zmiany, o których większość kierowców nie słyszała, obowiązują już dwa lata.

Jak zachować się podczas kontroli pojazdu przez policję?

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 stycznia 2022 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego wprowadziła kilka zmian. Najważniejsza z nich to określenie, że zachowanie kierowcy podczas kontroli drogowej odnosi się do kierującego pojazdem silnikowym i motorowerem, a nie jak do tej pory „kierującego pojazdem”. Wyznaczono także zasady, których trzymać mają się pasażerowie, jeśli nie chcą być ukarani mandatem.

W rozporządzeniu zapisano, że gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:

zatrzymuje pojazd

trzyma ręce na kierownicy

na polecenie kontrolującego: a) wyłącza silnik pojazdu b) włącza światła awaryjne c) umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe



W porównaniu do poprzedniej wersji przepisów sprecyzowano, że podczas kontroli na kierownicy muszą być trzymane obie ręce. Odpowiednim zapisem opisano także, w jaki sposób mają zachowywać się podczas kontroli także ewentualni pasażerowie. Pod groźbą otrzymania mandatu mogą oni wysiadać lub zsiadać z kontrolowanego pojazdu lub motoroweru tylko za zezwoleniem kontrolującego.

W obecnie obowiązujących przepisach zapisano ponadto, że kontrole drogowe może przeprowadzać nie tylko policja. Uprawnieni do nich są także umundurowani strażnicy gminni, miejscy, leśni, funkcjonariusze Straży Parku oraz osoby działające w imieniu zarządcy drogi. Wszystkie osoby, z wyjątkiem policjantów, muszą posiadać specjalne upoważnienie do przeprowadzania kontroli drogowej.

Źródło: Radio ZET/prawo.pl