Dymisja wiceprezes rządowej agencji. W tle 28 milionów dla spółki powiązanej z Obajtkiem

Dotychczasowa wiceprezes PARP Małgorzata Maros od 2000 do 2022 roku pracowała w PKN Orlen. Pełniła tam funkcję między innymi zastępcy dyrektora Biura Audytu. Jednocześnie od 2005 do 2018 roku zasiadała w Zarządzie, a następnie zajmowała stanowisko członka Rady Nadzorczej Fundacji ORLEN Dar Serca. Od sierpnia 2021 roku prezeską fundacji jest Katarzyna Różycka. To bliski członek rodziny obecnego prezesa PARP Mikołaja Różyckiego.

Spółka TT Plast została wybrana w ramach naboru wniosków „Ścieżki SMART FENG”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informację o przyznaniu jej dotacji opublikowała w czwartek 19 października. Firma ma otrzymać ponad 28 milionów złotych. Stanowi to jedną z najwyższych kwot dofinansowania spośród wszystkich wybranych 198 projektów. Jako pierwsza o dotacji dla TT Plast napisała „Gazeta Wyborcza”.

Dymisja w PARP. Na dzień przed kontrolą posłów KO

Środki mają być przeznaczone na "wdrożenie wyników prac B+R (badania i rozwój) w zakresie rur do energooszczędnych systemów wymiany ciepła".

W zarządzie firmy TT Plast z siedzibą w podkrakowskiej wsi Targowisko zasiada Bernadetta Obajtek. Jest ona żoną kuzyna prezesa Orlenu. Jak ustalił dziennikarz Radia ZET, Daniel Obajtek jest biznesowo powiązany ze współwłaścicielem tej firmy Tomaszem Bugajem.

Na czwartek 26 października kontrolę w PARP zapowiedzieli posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński.