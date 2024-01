Działalność gospodarcza a emerytura. Czy wlicza się w okres pracy?

Działalność gospodarcza liczy się do emerytury, ale pod uwagę brany jest tylko jeden aspekt. To zła wiadomość dla przedsiębiorców. Sprawdź dlaczego.

Działalność gospodarcza a emerytura

Działalność gospodarcza w Polsce nie jest traktowana na równi z zatrudnieniem. Działalność gospodarcza nie wlicza się bowiem w staż pracy.

„Gdy będziemy ustalać Ci prawo do emerytury lub renty i wyliczać jej wysokość, uwzględnimy czas Twojej aktywności zawodowej i przebywania na zwolnieniach, pobierania przez Ciebie zasiłków, innych świadczeń itp. – czyli Twoje okresy składkowe i nieskładkowe” – informuje ZUS.

Podstawa emerytury to:

zwaloryzowany kapitał początkowy (ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 r.);

zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS po 1998 r. (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczyna być wypłacana emerytura);

zwaloryzowane środki z OFE (w tym również przeniesione z OFE).

Następnie podstawa emerytury dzielona jest przez średnie dalsze trwanie życia. Co to jest „średnie dalsze trwanie życia”?

„Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku w formie komunikatu (do 31 marca) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim” – wyjaśnia ZUS.

Co to wszystko oznacza dla przedsiębiorców? – W takim wypadku pod uwagę brane są tylko składki. A ponieważ nawet te minimalne są dla jednoosobowej działalności ogromnym obciążeniem, przedsiębiorca na ogół płaci minimum i bez doliczenia okresu prowadzenia działalności, ma naliczoną bardzo niską emeryturę – tłumaczyła szefowa Kancelarii Doradztwa Prawnego Ewa Nowotny w rozmowie z portalem radiozet.pl.

Źródło: Radio ZET/zus.pl