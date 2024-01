Dzień wolny za święta w soboty i niedziele. Czy przysługuje?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego długość zależy od stażu pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat jest to łącznie 20 dni, w pozostałych przypadkach – 26 dni.

Poza urlopem są jeszcze m.in. dni ustawowo wolne od pracy, jak np. Święto Trzech Króli czy Narodowe Święto Niepodległości. Może się jednak zdarzyć, że w konkretnym roku dane święto wypada w sobotę lub w niedzielę. Czy w takiej sytuacji pracownik może odebrać dzień wolny? Podpowiadamy.

Dzień wolny za sobotę i niedzielę: czy przysługuje?

Jeżeli święto wypada w sobotę, to zgodnie z przepisami osobom będącym na umowie o pracę przysługuje dzień wolny. Mówi o tym art.130 § 2 Kodeksu pracy: "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

Powinno być ono przyznane w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie jest istotne z kolei to, czy odbierzemy to wolne jeszcze przed świętem, czy w innym czasie już po nim. W tym przypadku to pracodawca może wyznaczyć odgórnie jakiś konkretny termin lub dać wybór pracownikowi, aby wskazał, kiedy chce wykorzystać ten dodatkowy dzień.

Z kolei w sytuacji, gdy jakieś święto przypada na niedzielę, pracownikowi na etacie nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Kara dla pracodawcy za załamanie przepisów

Pracodawca, który nie udzieli pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, musi być świadomy tego, że wiąże się to ze złamaniem przepisów. W tej sytuacji może podlegać karze grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych.

Radio ZET/poradnikprzedsiebiorcy.pl/praca.gazetaprawna.pl