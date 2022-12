Aplikacja w telefonie zastąpi tradycyjne dokumenty. Rewolucja w przepisach

Cyfryzacja w Polsce wciąż nie umożliwia załatwienia wszystkich urzędowych spraw online, ale pozwoli traktować e-dokumenty na równi z plastikowym dowodem. Niebawem aplikacja mObywatel będzie zmodernizowana, a do urzędu będziemy mogli wybrać się z dokumentami w telefonie.

- Zrównujemy dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel z dokumentami tradycyjnymi - poinformował w poniedziałek sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że projekt ustawy o aplikacji wyszedł z Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i niedługo stanie się przedmiotem prac rządu, a później też parlamentu.

Wielu Polaków korzysta już z możliwości realizacji usług publicznych za pomocą internetu, aplikacji mobilnych. Wiele ostatnio zmieniło się w tym obszarze, ale to, co przed nami, to będzie naprawdę prawdziwa rewolucja cyfrowa, państwo w komórce, w aplikacjach mobilnych

rzecznik rządu Piotr Müller.