Platforma e-Bay, jeden z gigantów handlu internetowego, próbowała już swoich sił w Polsce – oferta okazała się nie być dostosowana do wymagań polskich użytkowników. Teraz eBay zapowiedział „nowe otwarcie”, dzięki któremu sprzedawcy z Polski będą mieć łatwiejszy dostęp do 190 rynków, na których obecna jest platforma.

Allegro to prawdziwy gigant handlu internetowego w Polsce. Trzeba było wejścia Amazonu do naszego kraju, żeby pojawiła się realna konkurencja, zdolna do przechwycenia zarówno klientów, jak i sprzedawców. Polski rynek może się stać jeszcze ciekawszy dzięki powrotowi eBay.

- Klienci z Polski mogą już korzystać z nowej odsłony serwisu eBay.pl. Firma wprowadza funkcję automatycznego tłumaczenia ofert na język polski, co ma ułatwić przepływ informacji pomiędzy kupującym i sprzedającym – poinformowała działająca niemal na całym świecie platforma handlowa.

„Nowe otwarcie” eBay w Polsce. Konkurent dla Allegro i Amazon

Pierwszym krokiem eBay na drodze do podbicia polskiego rynku ma być wdrożenie sztucznej inteligencji do automatycznego tłumaczenia treści wystawianych w serwisie ofert na nasz język ojczysty. Platforma wskazała, że według jej badań bariera językowa stanowiła istotny czynnik uniemożliwiający wielu osobom korzystanie z serwisu.

Narzędzie, zgodnie z deklaracjami eBay, „umożliwi kontakt w języku polskim na linii sprzedawca – kupujący”.

- Tłumaczenie ofert na język polski stanowiło dla nas duże wyzwanie. Sporo na tym polu udało się zrobić, ale na pewno jeszcze wiele przed nami w tej kwestii pozostało. Zmiana języka implikuje również inne rzeczy. Polacy będą mieli teraz dostęp w swoim własnym języku do portfolio dużych sprzedawców m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, co ułatwi również kwestie logistyczne dla klientów – obiecał Paolo Levoni, Senior Director EU Cross Border Trade w Ebay.

Strategia rozwoju eBay w Polsce zakłada koncentrowanie się na rozwoju funkcjonalności aplikacji mobilnej. Pojawiła się także zapowiedź – „jeśli pojawi się taka potrzeba” – nawiązania współpracy operatorami logistycznymi, rozszerzenia opcji płatności o kolejne systemy lub wzbogacenia programów lojalnościowych.

- Polski rynek e-commerce zanotował największy wzrost rok do roku w skali całej Europy – aż 31 procent w 2020 roku, a zakupy online stanowiły aż 14 procent ogółu zakupów detalicznych zrealizowanych w Polsce. Już dziś eksperci szacują, że ok. 150 tys. polskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż swoich produktów i usług przez internet, wykorzystując w tym celu zarówno własne sklepy internetowe, jak i platformy e-commerce. Analizy wskazują, że do 2026 roku sektor zakupów online osiągnie wartości ponad 160 mld złotych – wskazał eBay w komunikacie.

RadioZET.pl/eBay