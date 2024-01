Efekt likwidacji rządowego programu. „Historyczne zainteresowanie”

Kredyt 2 proc. w wydaniu zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość przeszedł do historii. Środki w ramach programu Pierwsze Mieszkanie wyczerpały się, a banki wstrzymały przyjmowanie wniosków. Potencjalni kredytobiorcy zostali przez nowy rząd zapewnieni, że w br. ruszy nowy program, który będzie następcą Kredytu 2 proc. Sama zapowiedź zamknięcia programu sprawiła, że marzący o własnym mieszkaniu pod koniec roku tłumnie udali się do banków.

„Historyczne zainteresowanie”. Rekordowo wysoki popyt na kredyty

BIK podało, że wartość zapytań o kredyty w grudniu ubiegłego roku wzrosła w skali roku o rekordowe 421 proc. – wskazał Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. „Wartość Indeksu oznacza, że w grudniu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 421 proc. w porównaniu do grudnia 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

W grudniu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 46,34 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,3 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 277 proc. r/r. W porównaniu do listopada 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 16,4 proc.

Statystyczny potencjalny kredytobiorca wnioskował o kredyt rzędu 435,27 tys. zł. Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej wyjaśnił, że czynnikiem determinującym poziom Indeksu jest właśnie chęć skorzystania z programu Pierwsze Mieszkanie. - Tak wysoka wartość średniej wnioskowanej kwoty wynika zarówno ze wzrostu cen nieruchomości, jak i z faktu, że duża część osób chcących skorzystać z programu „Kredyt 2 proc.” składa wnioski na kwoty zbliżone do górnego poziomu ograniczenia w tym programie (500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla małżeństw) – dodał.

fot. BIK

- Potencjalni kredytobiorcy złożyli w grudniu 2023 roku wnioski kredytowe na wartość ponad czterokrotnie wyższą niż rok wcześniej. Indeks Popytu osiągnął historycznie najwyższy poziom. Popyt na kredyty mieszkaniowe jest rekordowo wysoki – skomentował ekspert.

Przedstawiciel BIK dodał, że wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w grudniu, aż 73 proc. klientów to potencjalni beneficjenci tego programu.

- Rośnie też popyt na kredyty mieszkaniowe wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu. Sprzyja im poprawa zdolności kredytowej w wyniku realnego wzrostu wynagrodzeń (powyżej inflacji). Stawka WIBOR 3M, po wzroście w listopadzie o 0,2 pkt proc., w grudniu pozostała dość stabilna i była niższa o 1,1 pkt proc. niż pod koniec 2022 roku, co wspierało decyzje o zaciąganiu kredytów – podsumował Sławomir Nosal.

Źródło: Radio ZET/BIK