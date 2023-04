„Elastyczna wysokość czternastki”. Seniorzy mogą dostać jeszcze więcej pieniędzy

Czternasta emerytura ma być wypłacana na mocy ustawy każdego roku. Taka gwarancja znalazła się w najnowszym projekcie ustawy o dodatkowym świadczeniu dla seniorów. Szczegóły dot. wypłat na antenie radiowej „Jedynki” zdradziła szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

Czternastki mogą być wyższe. Są nowe założenia

- Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Przypomnę, że 14. emerytura w ubiegłym roku była wypłacana z końcem sierpnia – wtedy wzrastał poziom inflacji, chcieliśmy pomóc Polakom. Pomagamy cały czas Polakom i chcemy dać sobie możliwość, by ta wypłata była celowana w moment, kiedy najbardziej potrzebna jest seniorom Marlena Maląg

Zgodnie z założeniami wypłata nastąpi w drugiej połowie roku w ustalonym przez rząd terminie. Zwykle wysokość czternastki równa jest minimalnej emeryturze, która w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. Świadczenie w maksymalnej wysokości dostaną jedynie ci, których emerytura nie przekracza 2900 zł. W przypadku wyższych świadczeń obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Czternastka jak dotychczas będzie wolna od potrąceń i egzekucji.

W przypadku trzynastki, która trafiła już do części seniorów, progu dochodowego nie ma. Każdy senior otrzyma ekstra świadczenie w wysokości minimalnej emerytury. Pieniądze do większości beneficjentów trafią jeszcze przed świętami.

RadioZET.pl/PAP