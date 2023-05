Emeryci dostaną mniej pieniędzy. Tak zapisano w przyjętym przez rząd planie

Waloryzacja w 2023 roku przyniosła emerytom podwyższenie świadczeń o minimum 250 zł brutto, a więc 2500 zł brutto do końca roku. Według założeń rządu podwyżka w przyszłym roku będzie niższa, jako że inflacja ma spaść do poziomu 12 procent. W przypadku emerytur minimalnych waloryzacja wyniesie w takim wypadku około 190 zł brutto, a więc 1900 zł brutto rocznie (podwyżka będzie obowiązywać od marca, przez 10 miesięcy). Do tego trzeba jeszcze doliczyć zwiększoną 13. i 14. emeryturę.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Tyle wyniesie 13. i 14. emerytura 2024

13. emerytura trafiła w 2023 roku do seniorów nie bez problemów: na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. 14. emerytura, która ma stać się świadczeniem wypłacanym regularnie co roku, także padła ofiarą cięć. Jej podstawowa kwota co prawda ma być równa waloryzowanej emeryturze minimalnej, próg dochodowy nie będzie jednak aktualizowany. W ocenie skutków regulacji rząd sam przyznał, że oznacza to wypłacanie świadczenia coraz mniejszej liczbie osób. Powody oszczędzania na emerytach wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Przyjęte przez rząd wskaźniki dotyczące wysokości inflacji są wyższe, niż prognozowane przez Narodowy Bank Polski. Analitycy z NBP zapisali w projekcji, że spadek wartości pieniądza powinien być niższy niż 11 procent. Rząd przyjął, że ceny wzrosną o 12 procent, a więc zaledwie o 2,7 punktu procentowego mniej, niż w rekordowym 2022 roku. Takie założenie będzie miało poważne finansowe konsekwencje dla emerytów.

Emerytura minimalna wzrośnie bowiem – zakładając tylko waloryzację procentową – o około 190 zł brutto, sięgając 1778,44 zł brutto. Podwyżka wyniesie więc 1900 zł brutto do końca roku – dla seniorów pobierających wyższe świadczenia będzie odpowiednio większa. W 2023 roku, gdy przeprowadzono waloryzację kwotowo-procentową, od marca do grudnia seniorzy otrzymają 2500 zł brutto więcej, niż wypłacał im ZUS przed podwyżką.

Do 1778,44 zł brutto wzrośnie także 13. i 14. emerytura. Zainkasowanie obu dodatkowych świadczeń w pełnej wysokości (w przypadku „czternastki” jej maksymalna kwota będzie wypłacana seniorom pobierającym emerytury nie wyższe niż 2900 zł brutto) oznaczać będzie wpływy w wysokości 3556,88 zł brutto. W 2023 roku do seniorów z tytułu 13. i 14. emerytury może trafi maksymalnie 3176,88 zł brutto.

Razem z podwyżką wynikającą z wysokiej waloryzacji w 2024 roku do seniorów z emeryturą minimalną trafi więc łącznie dodatkowe 5465,88 zł brutto w porównaniu do podstawowego świadczenia po waloryzacji z marca 2023 roku. W bieżącym roku wpływy z waloryzacji i wypłat dodatkowych świadczeń będą więc wyższe i wyniosą dla osób pobierających emerytury minimalne 5676,88 zł brutto.

