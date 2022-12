Emeryci dostaną „prezent” na święta. Szefowa ZUS podała daty

Emerytury wypłacane są w ściśle określonych terminach. Ostatnia transza świadczeń wysyłana jest do beneficjentów 25. dnia miesiąca. Problem pojawia się w grudniu: to data Bożego Narodzenia. Szefowa ZUS uspokoiła seniorów: pieniądze na świąteczne zakupy dotrą do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

Emerytury przed świętami. ZUS wypłaci świadczenia szybciej

- Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta. ZUS zadbał o to, aby emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia – zapowiedziała prof. Gertruda Uscińska.

Dodała, że świadczenia doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 20 grudnia, a świadczenia przekazywane na konto – 22 grudnia.

Zaznaczyła, że do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2023 r. 28 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 29 grudnia.

- Coraz więcej osób otrzymuje świadczenie przelewem i nie musi czekać na wizytę listonosza – zastrzegła.

Poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi około 77 proc. seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku. ZUS zachęca, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów.

RadioZET.pl/PAP