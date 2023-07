Emeryci dostaną więcej pieniędzy? Rząd „zapomniał” o obietnicy dotyczącej waloryzacji

Waloryzacja emerytur wyliczana jest według zapisanego wzoru, do którego wprowadza się dwie wartości: inflację emerycką za miniony rok oraz realny wzrost płac w tym samym okresie. Domyślnie przyjmuje się 20 procent tej drugiej wartości, rząd może jednak zdecydować o przyznaniu większej podwyżki. Może także, do czego się zobowiązał podczas poprzednich wyborów, przeprowadzić waloryzację procentowo-kwotową. Gdyby uwzględnić to w waloryzacji na 2024 rok i przyjąć kwotę z tegorocznej podwyżki, wyższe świadczenia otrzymałoby 725 000 seniorów.

Waloryzacja kwotowa. Obietnica PiS

W podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej wytłumaczył, że nawet rekordowa podwyżka o 14,8 procent to za mało, żeby zrekompensować wzrost cen. Koszt codziennych zakupów wzrósł bowiem o 20 procent. Słowa eksperta potwierdziły się już trzy miesiąca po przeprowadzaniu waloryzacji. Emerytury i renty zostały podwyższone o 14,8 procent w marcu 2023, a już na koniec czerwca skumulowana inflacja wyniosła 15 procent. Warto przy tym dodać, że produkty spożywcze drożały w tym czasie nawet szybciej, przez co odczuwany w sklepach wzrost cen jest wyższy od oficjalnych statystyk.

Oglądaj

Ponieważ przyjęto waloryzację procentowo-kwotową, świadczenia musiały wzrosnąć o minimum 250 zł brutto. Dla emerytury minimalnej oznaczało to zwiększenie o ponad 19 procent. W projekcie na 2024 rok takiego rozwiązania nie przewidziano, w związku z czym podwyżka najniższej emerytury wyniesie około 195 zł. Problem z niższą waloryzacją dotyczy 725 000 seniorów z najniższymi emeryturami.

– Rząd zdecydował się upolitycznić waloryzację, tak by służyła za narzędzie do zdobywania głosów. Tymczasem sensem waloryzacji świadczeń jest utrzymywanie realnej wartości świadczeń, a także zapewnienie przewidywalności dochodów gospodarstw domowych. Obecnie jednak jedyne co mogą przewidywać świadczeniobiorcy to termin wyborów, przed którymi niektórzy mają szansę otrzymywać dodatkowe środki – powiedział „Faktowi” dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

„Zmodyfikujemy system waloryzacji najniższych emerytur i rent. Emeryci i renciści o najniższych świadczeniach otrzymają waloryzację kwotową, żeby rosły jak najszybciej najniższe świadczenia" – obiecało w programie wyborczym w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość. Ten punkt programu nie został wcielony w życie – nie każdego roku przeprowadzana była waloryzacja kwotowa, zapowiada się, że ominie ona seniorów w 2024 roku. W programie zapisano także, że minimalna wysokość podwyżki powinna wynosić 70 zł - a więc mniej, niż wypada w 2024 roku z przyjętej procentowej waloryzacji.

Podwyższenie emerytur o 12,3 procent oznacza, że świadczenie minimalne wzrośnie 1588,44 zł brutto do 1783,82 zł brutto, a więc o 195,38 zł. W skali roku oznacza to dodatkowe 2344,56 zł brutto. Do tej kwoty należy też doliczyć 13. emeryturę, która w wysokości 1783,82 zł brutto należeć będzie się każdemu emerytowi i renciście. Oznacza to, że seniorzy przez rok po waloryzacji 4128,38 zł brutto więcej, niż po podwyżce w 2023 roku.

Do tej kwoty można jeszcze doliczyć 14. emeryturę, która w pełnej wysokości przyznawana będzie seniorom ze świadczeniami podstawowymi nieprzekraczającymi 2900 zł brutto. Takie osoby dostaną 5912,20 zł brutto więcej w ciągu roku. Kwota netto, na rękę, będzie oczywiście niższa, po potrąceniu składki zdrowotnej oraz podatku PIT.

RadioZET.pl/Fakt