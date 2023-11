Emeryci dostaną zwrot pieniędzy. Tabela dokładnych kwot

Pieniądze z naliczonego przez fiskusa podatku PIT od „trzynastek” i „czternastek” wrócą do seniorów w lutym 2024 roku. Środki zostały pobrane ze względu na kształt przepisów podatkowych, mim że w wielu przypadkach było oczywiste, że wypłaty 13. i 14. emerytury zawrą się w rocznej kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł brutto. Pieniądze, które wrócą do seniorów, będą jednak realne warte mnie o wysokość inflacji.

Zwrot podatku od 13. i 14. emerytury. Tabela

Podatki towarzyszą nam na każdym kroku. Z każdych 100 ciężko zarobionych złotych brutto państwo zabiera nam łącznie 60 zł w składkach, podatkach, akcyzach, opłatach i innych daninach. W rezultacie na zakup produktów i usług z naszych 100 zł zostaje nam realnie tylko złotych 40. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”.

Jednym z podatków, który płacimy otrzymując wynagrodzenia lub świadczenia, jest PIT. Wynosi on w pierwszym progu podatkowym, obowiązującym do kwoty 120 000 zł, 12 procent. Jednocześnie jednak obowiązuję kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł – od takich zarobków i świadczeń PIT nie jest pobierany. Miesięcznie przekłada się to na kwotę 2500 zł brutto – i w tym właśnie tkwi problem, przez który części seniorów obniżono „trzynastki” na rękę.

Jeśli bowiem suma emerytury podstawowej i 13. emerytury była wyższa niż 2500 zł, to od nadwyżki ponad ten próg pobierano zaliczkę PIT. Od 14. emerytury podatek naliczano zawsze, gdyż wynosiła ona 2650 zł brutto, a więc sama w sobie przekraczała miesięczną kwotę wolną od podatku.

W wielu przypadkach nawet po doliczeniu „trzynastki” wynoszącej w 2023 roku 1588,44 zł brutto oraz „czternastki” w wysokości 2650 zł brutto do rocznych przychodów seniorów były one ostatecznie niższe niż 30 000 zł. Emerytom, których dotyczy ta sytuacja, należy się zwrot pobranej przez fiskusa zaliczki. Tabela kwot, jakie otrzymają seniorzy w 2024 roku z tytułu zwrotu PIT za 13. i 14. emeryturę, jest poniżej.

Tabela dotyczy seniorów, którzy nie mają innych niż świadczenia z ZUS opodatkowanych dochodów. Pieniądze trafią do emerytów w drugiej połowie lutego 2024 roku, gdy ruszą rozliczenia podatku dochodowego za 2023 rok. Seniorzy zostaną rozliczeni automatycznie, deklaracje zostaną udostępnione w ramach Twój e-PIT.

