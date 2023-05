Emeryci dostaną zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę. Ale są dwa „haczyki”

13. i 14. emerytura w 2022 roku były zwolnione z PIT. Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na ponowne zastosowanie tego rozwiązania w 2023. Z tego powodu, mimo że „trzynastka” wzrosła o 250 zł brutto, seniorzy otrzymywali na rękę zaledwie 37 zł więcej, niż w zeszłym roku. Część pieniędzy uda się odzyskać – o ile suma przychodów w 2023 roku nie będzie wyższa niż 30 000 zł.

Zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę. Ile można dostać?

13. emerytura trafiła do seniorów nie bez problemów: na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. Powody oszczędzania na emerytach wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Z powod braku środków waloryzacja 500 plus do 800 plus zostanie przeprowadzona dopiero w 2024 roku. Pojawiły się także obawy, że budżet może nie wytrzymać wypłat „czternastek”.

Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest, gdy w danym miesiącu przychód przekroczy 2500 zł. Ponieważ 13. i 14. emerytura wypłacana jest w kwocie 1588,44 zł brutto („czternastka” pomniejszana jest po przekroczeniu progu dochodowego), wszystkim seniorom otrzymującym świadczenie wyższe niż ok. 911 zł miesięcznie pobrano pieniądze. Jeśli ich świadczenie (wraz z ewentualnymi innymi dochodami) jest niższe niż 2500 zł miesięcznie, przysługiwać będzie im będzie zwrot. Na swoje pieniądze emeryci i renciści będą musieli jednak sporo poczekać.

– Niestety, w 2023 roku rząd nie zdecydował się zwolnić trzynastek i czternastek z podatku. Oznacza to, że świadczeniobiorcy zapłacą PIT od przyznanych świadczeń, nawet jeśli ich emerytura jest poniżej 2500 zł brutto miesięcznie – powiedział „Faktowi” dr Kolek. – W rozliczeniu rocznym z fiskusem otrzymają zwrot, ale nastąpi to dopiero najwcześniej w lutym 2024 roku. Co oznacza, że do tej pory będą wierzycielami rządu – dodał ekspert.

Na jaki zwrot mogą liczyć seniorzy? Wszystko zależy od wysokości przychodów. Pieniądze z powrotem otrzymają tylko emeryci i renciści, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2500 zł. Osoby z emeryturą minimalną mogą liczyć na zwrot łącznie około 160 zł, wynikający z pobranych zaliczek na „trzynastkę” i „czternastkę”.

Kwota zwrot będzie rosła do przychodów na poziomie 2200 zł miesięcznie, sięgając 310 zł. Potem będzie gwałtownie maleć, by w przypadku osób ze świadczeniami 2500 zł lub więcej wynieść dokładnie zero.

