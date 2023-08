Emeryci stracili na waloryzacji. Na minusie nawet po 13. i 14. emeryturze

14. emerytura ma wynieść w 2022 roku „nieco ponad 2200 zł netto”, żeby „w pełni zrekompensować” wysoką inflację – zadeklarował Jarosław Kaczyński. GUS podał wcześniej, że z powodu drastycznego wzrostu cen emerytury i renty realnie spadły o 4,7 procent. KIG wyliczył, że dopiero „trzynastka” i „czternastka” pozwoliły na „zwiększenie siły nabywczej”, którą dysponowali seniorzy.

Waloryzacja zbyt niska w stosunku do inflacji. Emeryci zbiednieli

Dopóki inflacja trzymana była w rykach, dopóty mechanizm waloryzacji świadczeń spełniał swoją rolę. Gdy jednak tempo wzrostu cen przebiło 10 procent, faktyczny spadek wartości pieniądza i wysokość przyznawanych podwyżek po prostu się rozjechały na niekorzyść seniorów. Ratunkiem dla sytuacji finansowej emerytów i rencistów stały się „trzynastki” i „czternastki” – nawet te jednak w 2022 roku przestały wystarczać, żeby świadczenia realnie rosły. Historia może się powtórzyć także w 2023 roku – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej.

- Najwyższy wzrost był przy pierwszym świadczeniu w 2019 roku: o 4,6 procent. Zwiększył się także o 2,8 procent. w 2021 roku, gdy wypłacono po raz pierwszy i 13., i 14. emeryturę. W ubiegłym roku było to jednak po wypłacie obu świadczeń - 0,3 procent realnej zmiany – powiedział „Rzeczpospolitej” Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

- To jest kolejny krok ze strony państwa, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Bo jak się to wszystko podliczy, to co nastąpiło w tym roku, a także to, co nastąpi w marcu przyszłego roku, to będzie można powiedzieć, że ta rekompensata będzie pełna – stwierdził Kaczyński po anonsowaniu podwyższenia 14. emerytury do kwoty 2200 zł netto.

- Niektórym osobom te dodatkowe świadczenia rekompensują z nawiązką skutki inflacji, innym nie. Lepszym rozwiązaniem byłaby częstsza waloryzacja – podkreślił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert dodał, że walczenie ze skutkami inflacji poprzez wprowadzanie kolejnych świadczeń to złe rozwiązania.

- To chaos. Pojawiły się nowe „lepsze” i „gorsze” miesiące na wystąpienie z wnioskiem o emeryturę. W tym roku, gdy ktoś złożył wniosek i otrzymał pierwszą emeryturę w lutym, to w marcu miał wysoką waloryzację, potem 13. emeryturę, a teraz dostanie 14. świadczenie. Otrzyma w ten sposób rekompensatę za ubytki w świadczeniu, którego w zeszłym roku nie miał – wyjaśnił Lasocki.