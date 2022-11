Emerytki muszą poczekać na wypłatę oszczędności. „Mamy 22 tys. uprawnionych kobiet”

Emeryci, którzy oszczędzali w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) mogą obok emerytury cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi. Zgromadzone środki wypłacane są jednorazowo lub w ratach. Jest jednak jeden warunek: zarówno oszczędzający emeryt, jak i emerytka muszą mieć co najmniej 65 lat. Przez tak skonstruowane przepisy nawet 22 tys. kobiet w wieku 60 plus pozostaje bez dostępu do pieniędzy w oczekiwaniu na 65 urodziny.

Emerytki muszą czekać 5 lat na pieniądze z IKZE

- Mamy 22 tys. uprawnionych kobiet, które przeszły na emeryturę i muszą poczekać 5 lat na skorzystanie ze środków z IKZE. Nie wiemy jednak, ile z nich podjęło pracę – powiedział w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Podczas sejmowej debaty na temat wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn Szwed zauważył, że średni wiek przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi 60 lat i 7 miesięcy. Zróżnicowanie wieku emerytalnego sprawia, że kobiety muszą czekać pięć lat na wypłatę pieniędzy z IKZE.

IKE IKZE Możliwość wypłaty środków W wieku 55 lub 60 lat bez podatku pod warunkiem dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych (10 proc. podatku) Dziedziczenie bez podatku z 10 proc. podatkiem Limit wpłat 17 766 zł 7 106,40 zł Możliwość odliczenia wpłat w ramach ulgi w PIT Nie Tak

W tym przypadku, w odróżnieniu od IKE (Indywidualnych Kont Emerytalnych) wypłata środków następuje po 65. urodzinach oszczędzającego.

- W IKE nie ma za to ulgi podatkowej w trakcie gromadzenia środków, wpłat nie można odliczać od podstawy opodatkowania, lecz przy wypłacie po ukończeniu 60 lat na rachunek bankowy oszczędzającego trafia całość kapitału gromadzonego na koncie – opisywał wiceminister. Dodatkowo w przypadku IKE nie jest pobierany tzw. podatek Belki.

- Skoro zastosowano identyczny wiek dla kobiety i mężczyzn, to w przypadku zmian przepisów, trzeba byłoby zachować równy wiek. Oznacza to, że trzeba byłoby dać mężczyznom możliwość korzystania z kapitału od 60. roku życia i wtedy byłaby zachowana równość – podsumował Szwed.

RadioZET.pl/PAP