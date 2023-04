Emerytury dodatkowe, czyli trzynastka i czternastka, mogą nie pojawić się w rocznym zeznaniu podatkowym seniora. ZUS wyjaśnił, czym różni się tegoroczne rozliczenie ze skarbówką w zestawieniu z PIT-em za 2021 rok.

PIT za 2022 rok a 13-stka i 14-stka

Podatnicy, w tym także seniorzy, mają czas do 2 maja na rozliczenie się ze skarbówką. Na ich deklaracjach znajdą się jednak tylko te świadczenia, które podlegają opodatkowaniu, czyli standardowa emerytura z ZUS. Urząd wyjaśnił, z czego wynikają różnice między w zeznaniach za 2021 i 2022 rok.

„ZUS na wystawionej deklaracji PIT za 2021 r. oprócz podstawowego świadczenia emerytalno-rentowego, wskazywał 13. i 14. emeryturę, ponieważ w 2021 r. te świadczenia były opodatkowane. Na deklaracji PIT za 2022 r. zostało wykazane tylko podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe, bez 13 i 14 emerytury, ponieważ w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenia były wolne od podatku dochodowego” – czytamy w komunikacie.

Nie oznacza to jednak, że w przypadku trzynastki i czternastki seniorzy nie mieli zobowiązań względem państwa. Dodatkowe emerytury, choć są zwolnione z PIT, to nadal obłożone są składką zdrowotną. W PIT za 2022 rok pojawi się zatem informacja o składce pobranej od tych świadczeń.

Trzynasta emerytura przysługuje seniorom bez względu na zarobki. Jej wysokość w 2023 roku jest równa minimalnej emeryturze tj. 1588,44 zł brutto. Czternastka z kolei w tej samej kwocie trafi do tych, którzy nie pobierają więcej niż 2900 zł brutto. Do tej kwoty seniorzy będą mogli otrzymać czternastkę w pełnej kwocie. Po przekroczeniu tej kwoty zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę” .

