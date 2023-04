1500 plus dla matek. Świadczenie uzupełniające w 2023 roku

Emerytura – co do zasady – przysługuje tym, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) i uzbierali kapitał emerytalny lub mają na koncie staż pracy upoważniający do wypłaty świadczenia. Z rządowych szacunków wynika, że nawet kilkadziesiąt tysięcy kobiet, które poświęciły pracę, by zajmować się dzieci, na jesień życia pozostaje bez takiego świadczenia. By rozwiązać ten problem, przeszło cztery lata temu wprowadzono rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Mama 4 plus, czyli emerytura dla rodzica

Świadczenie w kwocie minimalnej emerytury przeznaczone dla osób, które, żeby wychować co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, nie mają prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Pieniądze wypłaca ZUS lub KRUS w wysokości minimalnej emerytury. Od 1 marca br. jest to 1588,44 zł.

Wniosek o pieniądze co do zasady złożyć powinna matka. Świadczenie przysługiwać może także ojcu, który wychował czwórkę dzieci, których matka zmarła, porzuciła lub przez długi czas nie wychowywała.

Nie jest to w stricte emerytura, gdyż świadczenie to nie jest powiązane z faktem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury. Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Aby uzyskać pieniądze, potencjalni beneficjenci powinno najpierw złożyć wniosek w urzędzie. Do dokumentu należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Urząd odmówi wnioskodawcy świadczenia jeśli ten już ma prawo do emerytury wyższej niż minimalna. Wykluczeni z tego programu są także wnioskodawcy osadzeni w aresztach i pozbawieni władzy rodzicielskiej. Co istotne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego beneficjent mieszka w Polsce.

RadioZET.pl/ZUS