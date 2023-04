Emerytura dla Ukraińców od ręki? ZUS reaguje na doniesienia o świadczeniach dla cudzoziemców

Emerytura dla cudzoziemców w Polsce, tylko wtedy, jeśli ubezpieczony płacy składki. ZUS wyjaśnił, że nikt w kraju nie otrzyma emerytury „od ręki”. - Tego rodzaju informacje wprowadzają w błąd. Nie mówią one bowiem całej prawdy na temat prawa do świadczeń dla cudzoziemców. Obywatele Ukrainy, podobnie jak inni obcokrajowcy, aby otrzymać Polską emeryturę, muszą spełnić szereg warunków i odprowadzać składki w naszym kraju – wyjaśnił rzecznik.

Polska emerytura dla cudzoziemców. Zasady

ZUS wyjaśnił, że wojna w Ukrainie i przyjazd milionów uchodźców do Polski nie zmienił zasad w zakresie prawa do emerytur. Polska i Ukraina podpisały już w 2012 roku dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym, chroniącą osoby, które pracują lub pracowały w obu tych państwach. Taka umowa zakłada, że ustalając prawo do emerytury, bierze się pod uwagę również okresy ubezpieczenia w drugim państwie.

Nie oznacza to jednak, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansuje emerytury obywateli Ukrainy za okresy pracy na terenie ich macierzystego kraju. Każde państwo wypłaca świadczenie proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w każdym z nich Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski

Rzecznik urzędu dodał, że tego typu dwustronne umowy są normą we współczesnym świecie. Dlatego z tych rozwiązań na szeroką skalę korzystają także Polacy, np. mieszkający lub pracujący w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA i wielu innych państwach. Polska ma umowy o zabezpieczeniu społecznym z kilkunastoma państwami – mówił Żebrowski.

ZUS wyjaśnił, że przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej w Polsce bierze się pod uwagę również okresy pracy w Ukrainie. Jednak wyrównanie świadczenia do kwoty minimalnej emerytury następuje od kwoty zsumowanych świadczeń z obu państw. - Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić określone warunki. Przysługuje ona wyłącznie w razie zamieszkiwania w Polsce. Jeśli osoba zamieszkuje w innym państwie, dopłata do minimum z Polski nie przysługuje. W takiej sytuacji wypłacamy osobie kwotę emerytury bez dopłaty. Ta kwestia jest też niezależna od obywatelstwa, dotyczy zatem także emigrujących Polaków– wyjaśnił rzecznik.

RadioZET.pl/ZUS