Emerytura wsteczna. ZUS: nie każdemu przysługuje wypłata

Emeryci mogą złożyć wniosek o przyznanie emerytury z datą wsteczną. To efekt przyjętej w czasie pandemii ustawy, która umożliwia seniorom, którzy osiągnęli wiek emerytalny, złożenie wniosku o świadczenie w późniejszym terminie. - Ponieważ stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązuje nadal, nadal można druk ERO stosować, składając do nas wniosek o przyznanie emerytury lub renty – mówiła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

ZUS wyjaśnił, że takie prawo powstało z myślą o osobach, które w czasie lockdownu osiągnęły wiek emerytalny i nie mogły udać się do urzędu, by złożyć wniosek o emeryturę.

Rzeczniczka wyjaśniła, że wniosek o emeryturę może złożyć każdy, ale nie wcześniej niż 30 dni przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. ZUS emeryturę obliczy i przyzna, jednak nie rozpocznie jej wypłacania.

Prawo do emerytury, bowiem, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty. Można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i dalej pracować. ZUS nam emeryturę naliczy i wyda decyzję o jej przyznaniu, ale nie dostaniemy wypłaty, dopóki nie zostaną rozwiązane wszystkie umowy o pracę

ZUS