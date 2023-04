Emerytury będą niższe. „Trzeba będzie sobie dołożyć z oszczędności”

Emerytury w przyszłości będą miały coraz niższą wartość. To efekt reformy przeprowadzonej w 1999 roku, gdy wysokość świadczenia powiązano z wysokością odprowadzonych do ZUS składek. - 13. emerytura to dowód na to, że system emerytalny już zbankrutował – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Świadczenia finansowane ze składek nie wystarczają bowiem na zabezpieczenie seniorom godnego życia, a w przyszłości będzie jeszcze gorzej.

Nadchodzą niskie emerytury. „Oszczędzanie to już dziś konieczność”

Problem nadchodzących niskich emerytur jest, ale nie jest tak dotkliwy, jak może się wydawać – stwierdził dr Maciej Bukowski, szef WiseEuropa tłumacząc, czym w rzeczywistości jest obniżająca się stopa zastąpienia i jak należy ją rozumieć. - Stopa zastąpienia jest takim parametrem, który coś mówi, ale nie mówi do końca wszystkiego. Makroekonomicznie i systemowo mierzy się go tak, że bierze się wysokość nowych emerytur i sprawdza, jak się ona ma do średnich wynagrodzeń w tym samym czasie. Z drugiej strony mamy indywidualną stopę zastąpienia, jak moja emerytura, którą właśnie pierwszy raz dostałem, ma się do moich ostatnich dochodów. Nie jemy stopy zastąpienia, trzeba pamiętać, jemy za realne pieniądze, które dostajemy. Ponieważ realne dochody rosną, to nie znaczy, że 30 procent za 30 lat od znacznie wyższej średniej kwoty będzie mniejsze, niż emerytura dzisiaj. To będzie raczej więcej – zauważył gość podcastu „Biznes. Między wierszami”.

- Wszyscy, którzy mają poniżej 40 lat, są narażeni na niskie emerytury w przyszłości. Dlaczego? Osoby, które obecnie przechodzą na emerytury, dostały kapitał początkowy sprzed reformy emerytalnej, który im podwyższa emeryturę. Osoby, które całe swoje zawodowe życie są w nowym systemie, tego bonusu nie dostaną. Drugi problem jest taki, że pracujących jest coraz mniej, a korzystających z emerytur jest coraz więcej. Dlatego albo będą rosły podatki, albo trzeba będzie obniżać wartość emerytur - powiedział w programie „Newsroom” WP Maciej Samcik.

- Są już w tej chwili głosy takie, że za 10-15 lat, jak ten trend się utrzyma, to skończy się to wszystko emeryturą obywatelską. Czyli niezależnie od tego, ile każdy z nas wpłaci do systemu, wszyscy dostaniemy po 1000 zł, a resztę trzeba będzie sobie dołożyć z prywatnych oszczędności. Myślę, że jedna trzecia z nas to osoby, które będą miały najniższą emeryturę, która nie pozwoli na godne życie. Zatem oszczędzanie już dziś to konieczność dla każdego 30-40-latka. Warto odkładać nawet 100-200 zł miesięcznie. To nie musi być oszczędzanie na emeryturę, to jest oszczędzanie po to, by kiedyś móc już nie pracować – wyjaśnił ekspert.

Z wagi problemu zdają sobie sprawę politycy, którzy ustanowili Pracownicze Plany Kapitałowe. To wspierany hojnie przez państwo, które w praktyce dokłada nawet drugie tyle do gromadzonych przez Polaków oszczędności na emeryturę, system dopłat do przyszłych świadczeń. O tym, dlaczego powstał, opowiedział nam Robert Zapotoczny, współtwórca ustawy.

- W tej chwili osób korzystających ze środków Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mówimy o emerytach i rencistach łącznie, jest około 9 milionów. W perspektywie lat będzie ta liczba się zmieniać, więcej Polaków będzie pobierać emerytury, niż będzie funkcjonować na rynku pracy. Emerytury, które będziemy w przyszłości otrzymywać, będą finansowane przez mniejszą liczbę pracujących. Państwo dotrzyma obietnicy i emeryturę otrzymamy, ale żebyśmy mogli sobie pozwolić na więcej, musimy mieć oszczędności. To, co w ostatnich latach można było zaobserwować, to wzrost jakości poziomu życia. Nie wiemy, jak na przestrzeni lat będą wzrastać koszty opieki nad ludźmi w podeszłym wieku warto mieć oszczędności, żeby sprostać takim wydatkom – stwierdził współautor ustawy o PPK.

