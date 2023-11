Emerytury będą wyższe za rządów opozycji? „Nasze stanowisko jest jasne”

Emerytury za PO będą wyższe? Jeśli powierzona Mateuszowi Morawieckiemu misja tworzenia nowego rządu zakończy się fiaskiem (co sugerować może fakt, iż Prawo i Sprawiedliwość nie ma samodzielnej większości w Sejmie), przyszły gabinet tworzyć będzie najprawdopodobniej Donald Tusk. Jak wówczas wyglądać będzie polityka senioralna?

Likwidacja trzynastek i czternastek? „Mamy jasne stanowisko”

Doradca Donalda Tuska poseł Andrzej Domański odpowiedział na antenie Radia ZET na pytanie o to, czy seniorom za rządów PO byłoby lepiej niż za rządów PiS. - Trzynasta i czternasta emerytura zostaje, a do tego obiecujemy wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur przy inflacji przekraczającej 5 proc. – mówił polityk.

W pakiecie 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, poza obietnicą drugiej waloryzacji świadczeń, czytamy także o podwyżce kwoty wolnej od podatku. Jak wskazano, podwojenie kwoty wolnej od podatku (do 60 tys. zł) sprawiłoby, że seniorzy pobierający emeryturę do 5 tys. zł brutto, w ogóle nie zapłaciliby podatku dochodowego.

Domański odniósł się też do słów koalicjanta z Polski 2050. Michał Kobosko pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy większe korzyści niż trzynastki i czternastki przyniosłoby zwolnienie seniorów z podatku, odparł, że takie dodatki do świadczeń to „prowizkorki”.

- Trzynastka i czternastka to erzace, prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym – mówił Michał Kobosko.

Andrzej Domański zadeklarował jednak, że opozycja nie zlikwiduje tych świadczeń. - Szliśmy do wyborów z hasłem, że świadczenia, które zostały przyjęte, nie będą likwidowane. Nasze stanowisko jest jasne: dodatki do emerytur zostają – podsumował rozmówca Radia ZET.

Według wyliczeń resoru rodziny, na waloryzację rent i emerytur, wypłatę 13. i 14. emerytury w latach 2019 - 2023 rząd przeznaczył blisko 200 mld zł.

