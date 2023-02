Emerytury dla dzisiejszych 30-latków? „Każdemu po równo”

Emerytura zgodnie z prognozami będzie coraz niższa w zestawieniu ze średnią płacą. Winna jest m.in. demografia, zaś zgodnie z jej wskaźnikami rąk do pracy będzie coraz mniej, zaś emerytów coraz więcej. Innymi słowy, może zabraknąć rąk do pracy, by sfinansować emerytury coraz to większej grupy seniorów. Jak powinien wyglądać system emerytalny? Na to pytanie odpowiedział Robert Gwiazdowski – prawnik, doradca podatkowy, ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Emerytura obywatelska, czyli po równo dla wszystkich

Gość Radia ZET argumentował, dlaczego jest za emeryturą obywatelską, odpowiadając tym samym na pytanie, że może ona być niesprawiedliwa dla tych, którzy w ciągu całego życia zawodowego odprowadzili więcej składek. - Emerytura to świadczenie społeczne. Skoro ktoś pracował dłużej, to mógł więcej odłożyć. Dlaczego my, finansujący emerytury obecnych emerytów, powinniśmy się przejmować, że komuś należy zapłacić więcej, bo ktoś więcej pracował – mówił.

- Zwolennikami emerytury obywatelskiej powinni być wszyscy, którzy walczą z globalnym ociepleniem. ZUS zostawia ślad węglowy, obliczając emerytury tych, którzy i tak jej nie dostaną – ironizował Gwiazdowski.

- Społeczeństwo się starzeje, ale wiemy o tym od lat. Gdy 15 lat temu mówiłem o sytuacji demograficznej, jaka będzie w 2023 roku, usłyszałem: a wiadomo, kto będzie wtedy rządził? – dodał rozmówca Radia ZET. – Cieszę się, że ludzie dziś o tym mówią, gdy ja o tym mówiłem lata temu, brano mnie za oszołoma – podsumował.

- Polisy ubezpieczeniowe, inwestycje. Trzeba oszczędzać na przyszłość i zacząć to robić już na początku drogi zawodowej w wieku 20 czy 25 lat – doradził Gwiazdowski.

