Emerytury posłów. Tyle pobierają Kaczyński i Tusk

Emerytura statystycznego seniora nie przekracza 3 tys. złotych brutto. Z danych ZUS wynika, że w 2022 roku przeciętny emeryt dostawał z ZUS przelew na kwotę 2 792,16 zł. Ile w tym samym czasie otrzymywali Donald Tusk i Jarosław Kaczyński?

Emerytury w Sejmie. Tyle pobierają Tusk i Kaczyński

Z oświadczeń majątkowych wynika, że zarówno Tusk, jak i Kaczyński, poza uposażeniem poselskim, o które wzbogacą się w bieżącym roku, liczyć mogą także na emerytury i to nie tylko z ZUS. Obydwaj politycy osiągnęli już bowiem wiek emerytalny (65 lat).

Donald Tusk powrócił do Sejmu i od tego roku będzie mógł liczyć na uposażenie i dietę poselską (łącznie ponad 18 tys. zł brutto). Z oświadczenia majątkowe polityka wynika, że zarówno praca w Brukseli, jak i w Warszawie, już wpłynęła na stan jego emerytury.

Przewodniczący PO wpisał do oświadczenia uzyskane w 2022 r. 1 tys. 515 zł emerytury belgijskiej, 65 tys. euro emerytury z Komisji Europejskiej oraz 52 tys. 210 zł emerytury z ZUS. W przeliczeniu na jeden miesiąc to ponad 5,4 tys. euro z tytułu emerytury z KE, czyli ponad 23 tys. zł. Polska emerytura przy tej kwocie wygląda skromnie, choć i tak jest wyższa niż świadczenie, na jakie może liczyć przeciętny senior. Tusk pobiera z ZUS co miesiąc około 4,3 tys. zł.

Lider PiS Jarosław Kaczyński pobierał w minionym roku łącznie 96 tys. zł z tytułu emerytury, co przekłada się na miesięczną wypłatę rzędu 8 tys. złotych. To więcej niż dwukrotność przeciętnego świadczenia polskich seniorów.

Źródło: Radio ZET/PAP