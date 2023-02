Emerytury pracujących na „śmieciówkach” jak artystów. „Potraktujmy jako przestrogę, forpocztę”

Wiek emerytalny obniżony przez rząd PiS to niejedyny czynnik wpływający niekorzystnie na wysokość przyszłych emerytur Polaków. Dużym problemem dla obecnego pokolenia jest praca na umowach cywilnoprawnych, które przed długi czas nie były oskładkowane. W rezultacie ZUS nie otrzymywał wpłat na poczet przyszłych emerytur. Czym może to poskutkować, widać po coraz częstszych narzekaniach znanych i cenionych artystów z czasów PRL. Oni także „wypadli z systemu”, nie płacąc ZUS od swoich wysokich zarobków. Dziś przekonują się, jak bardzo niekorzystnie wpłynęło to na wysokość wyliczanych przez Zakład świadczeń.

Niskie emerytury gwiazd. „Szybko wypadli z systemu”

Obniżenie wieku emerytalnego sprawiło, że świadczenia przyszłych seniorów będą w większości na poziomie emerytury minimalnej – wyliczyli eksperci. O tym, jak skrócenie lub wydłużenie stażu pracy wpływa na wysokość otrzymywanej emerytury opowiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego.

W podobnej sytuacji jak pracujący krócej znalazły się osoby, które były zatrudnione na „śmieciówkach”, czyli umowach cywilnoprawnych. W większości przypadków nie były od nich odprowadzane składki, a więc nie rosły środki na przyszłe świadczenia.

Tak samo było w przypadku gwiazd PRL, o których słychać coraz częściej w kontekście głodowych emerytur przyznanych im przez ZUS. Mimo że artyści zarabiali dużo w porównaniu do przeciętnych Polaków, o emeryturach w godnej wysokości – a nawet o świadczeniu minimalnym – przez brak odprowadzania składek nie mają co liczyć. Wyjaśnił to w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski dr Tomasz Lasocki z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

- Potraktujmy doświadczenia tych osób jako przestrogę, forpocztę. Jeśli one nie otrzymują nawet minimalnej emerytury w wysokości 1500 zł, to znaczy, że nie zgromadziły odpowiedniego stażu. Mówimy o świadczeniu minimalnym, za które nie da się żyć godnie, ale jeśli do niego dołożymy pieniądze z jakiejś pracy dorywczej, to już jest coś – zauważył Lasocki.

Ekspert dodał, że widoki na przyszłość są jeszcze gorsze, bo na wyższe świadczenia nie będą mogły liczyć nawet osoby, które będą pracować odprowadzając składki przez całe życie zawodowe, aż po osiągnięcie wieku emerytalnego.

- Pamiętajmy, że w przyszłości to będą inne emerytury, z pewnością nie takie, jakie w tej chwili otrzymują nasi rodzice i dziadkowie – ostrzegł dr Tomasz Lasocki.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska