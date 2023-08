Emerytury stażowe. Ważne zmiany w przepisach

Wiek emerytalny co do zasady wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jak podała Polska Agencja Prasowa, w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy Karta nauczyciela i niektórych innych ustaw, dająca prawo do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę przed wprowadzeniem reformy emerytalnej z 1999 r.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli

Nowelizacja zmienia zasady przechodzenia na emeryturę w oświacie. Emerytury stażowe, czyli możliwość zakończenia aktywności zawodowej przed osiągnięciem wieku emerytalnego, będą przysługiwały – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – nauczycielom, którzy łącznie spełnią następujące warunki.

Mowa o tych osobach, które rozpoczęły przed 1 stycznia 1999 r. pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego. Drugi warunek dotyczy stażu pracy: co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy". Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego i środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych, zewidencjonowanych na subkoncie.

Zgodnie z ustawą, na emeryturę stażową nauczyciele będą mogli przejść, począwszy od dnia:

1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.;

1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r.;

1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.

Więcej nauczycieli załapie się kompensówkę. Ze świadczenia skorzystają także nauczyciele zatrudnieni w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.