Emerytury tych seniorów są najwyższe w Polsce. Kwoty robią wrażenie

Minimalna emerytura w Polsce wynosi aktualnie 1588,44 zł złotych brutto, co oznacza, że po odliczeniu składki zdrowotnej senior dostaje na rękę 1445,48 zł. Świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co roku podlegają waloryzacji. Jeżeli jej wskaźnik utrzymałby się na poziomie 12,3 %, to od marca 2024 roku wysokość minimalnej emerytury wyniosłaby około 1790 złotych brutto.

Mimo wszystko zestawiając tę kwotę z tymi, które dostają co miesiąc najbogatsi emeryci, można mówić o kolosalnej różnicy. Emerytury rekordzistów są nierzadko większe niż np. miesięczne zarobki ministrów regulowane ustawą. O jakich kwotach mowa?

Najbogatsi emeryci w Polsce. Ile wynoszą ich świadczenia?

Jak podaje portal biznes.interia.pl najwyższą emeryturę w Polsce otrzymuje mieszkaniec Zabrza. Wysokość jego świadczenia wynosi 43,4 tys. zł brutto. Mężczyzna przeszedł na emeryturę cztery lata temu w wieku 86 lat. Aby uzyskać taką kwotę, pracował dokładnie 62 lata, 5 miesięcy oraz 18 dni. Równie sporym świadczeniem mogą pochwalić się też inni.

Aż 31 726 zł brutto otrzymuje z kolei mieszkaniec Poznania. Niewiele mniejszą kwotę, bo 30 844 zł wypłaca jednej z seniorek z woj. kujawsko-pomorskiego oddział ZUS w Bydgoszczy. Na czwartym miejscu znalazł się senior z Gdańska, którego emerytura wynosi 29 892 tys. zł brutto. Pozostali najbogatsi emeryci, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce mogli liczyć na mniejsze kwoty, ale również wynoszące powyżej 20 tys. zł brutto.

Jak zwiększyć swoją emeryturę? To sposób rekordzistów

Co zrobić, aby na nasze konto trafiało na emeryturze jak najwięcej pieniędzy? Ważny jest w tym przypadku przede wszystkim dłuższy okres pracy, a zatem większa liczba odprowadzanych przez nas składek. Na zmniejszenie świadczenia emerytalnego w przyszłości wpływają z kolei częste zwolnienia lekarskie, branie bezpłatnych urlopów czy np. praca na umowie dzieło.

