Emerytury w górę. Prezydent podpisał ustawę

Emerytury w 2023 roku wzrosną o co najmniej 250 zł. Minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł - przewiduje to nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Waloryzacja emerytur 2023

Zgodnie z nowelizacją ustawy emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc. Rekordowa waloryzacja jest pokłosiem rekordowo wysokiej inflacji, która w październiku wyniosła 17,9 proc. rok do roku. Od marca obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa, co oznacza, że świadczenia wzrosną o 13,8 proc., ale minimalna kwota podwyżki to 250 zł.

Minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renta rodzinna i socjalna wyniesie 1588,44 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1191,33 zł

Do 3046,29 zł podwyższona zostanie miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Z kolei do 2157,80 zł podwyższony zostanie miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

