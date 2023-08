Emerytury za PiS i PO. Kiedy były bliższe wynagrodzeniom?

Emerytury to stały element walki politycznej, gdyż sami seniorzy są coraz to większą grupą potencjalnych wyborów. - Kiedy Platforma dochodziła do władzy, to średnia emerytura do średniej pensji wynosiła 53 proc. Kiedy kończyła władzę, to średnia emerytura do średniej pensji wynosiła 58 proc. Po 8 latach rządów PiS średnia emerytura do średniej pensji wynosi 51 proc.- mówiła w lipcu na antenie Radia ZET posłanka Katarzyna Lubnauer. Czy parlamentarzystka miała rację? Analitycy Stowarzyszenia Demagog prześwietlili dane.

PiS czy PO? Kiedy emerytury były bliższe pensjom?

Eksperci sprawdzili, że przeciętna wysokość emerytur rośnie od 2008 roku. Seniorzy nominalnie mają więc coraz więcej, lecz pełny obraz ich finansów możliwy jest dopiero po uwzględnieniu inflacji czy poziomu wzrostu pensji w gospodarce.

Przeciętna emerytura w poprzednim roku wynosiła 2 889,21 zł netto – jest to niemal dwukrotny wzrost w stosunku do 2008 roku, kiedy wynosiła 1 471,39 zł. Z danych ZUS wynika, że przeciętna emerytura w I kwartale 2023 roku wynosiła 3 145,43 zł.

Procentowy stosunek przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia (po odliczeniu składek społecznych) wynosił w 2008 roku 57 proc. Maksymalną wartość osiągnął w 2014 roku (61,75 proc.). W 2015 roku wyniósł 61,57 proc. i od tego czasu spada – w zeszłym roku wyniósł 52,14 proc.

„Według naszych obliczeń w I kwartale 2023 roku stosunek przeciętnej emerytury do wynagrodzenia wzrósł o 4,08 punktu proc. – do 56,22 proc. Pełne dane za rok 2023 pojawią się dopiero w lutym 2024 roku. Katarzyna Lubnauer przytacza dane dla emerytur i rent razem wziętych. Wówczas stosunek procentowy do wynagrodzeń jest mniejszy niż dla samych emerytur. Są to jednak nieznaczne różnice. Przywołane dane również potwierdzają tezę, że stosunek emerytur do wynagrodzeń za rządów PO-PSL był wyższy niż za czasów PiS. Pomimo drobnej nieścisłości wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za prawdziwą” – podsumowali eksperci.

