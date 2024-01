Energetyki bez dowodu w Żabce. Sklep znalazł sprytny sposób

Napoje energetyczne szkodzą zdrowiu przez wysoką zawartość kofeiny i/lub tauryny – dlatego pojawiło się prawo zabraniające sprzedaży takich produktów osobom niepełnoletnim. Kontrole klientów zaczęły się w Biedronce nawet jeszcze przed wejście prawa w życie – jednocześnie jednak w ofercie popularnej sieci sklepów pojawił się napój, który w zaskakujący sposób uwolnił się od obowiązującego zakazu. Nieco inną drogę przyjęła Żabka – tam bez przeszkód można kupić energetyki, których nowe prawo nie objęło.

Napoje energetyczne dla niepełnoletnich. Żabka tłumaczy

„Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, napoje zawierające ponad 150 mg/l kofeiny lub tauryny są sprzedawane w sklepach Żabka wyłącznie osobom pełnoletnim. W przypadku wątpliwości co do wieku klienta, sprzedawca prosi o okazanie dokumentu potwierdzającego pełnoletność” – zapewniło nas biuro prasowe Żabki. Jednocześnie jednak przyznało, że nie trzeba mieć dowodu, żeby kupić część z oferowanych energetyków bez konieczności legitymowania się dowodem tożsamości.

„Napoje, których zawartość kofeiny wynosi poniżej 150mg/l nie są napojami energetycznymi w rozumieniu Ustawy o zdrowiu publicznym, nie mogą być nazywane napojami energetycznymi i nie ma żadnej podstawy prawnej do odmowy ich sprzedaży. Warto podkreślić, że zgodnie z Ustawą ograniczenie sprzedaży dotyczy wyłącznie napojów energetycznych, czyli tych zawierających ponad 150 mg/l kofeiny lub tauryny” – oświadczyła Żabka.

W asortymencie sklepu znalazły się napoje Level Up o zawartości kofeiny wynoszącej 14 mg na 100 ml – a więc minimalnie poniżej wskazanej w ustawia granicy. W energetykach sprzedawanych do tej pory stężenie kafeiny przekraczało nawet 30 mg na 100 ml napoju.

„Produkty o mniejszej zawartości kofeiny są dostępne w ofercie większości sieci handlowych oraz w niezrzeszonych punktach sprzedaży, więc możliwość ich spożycia nie pojawiła się wraz z nowymi napojami dostępnymi na rynku i nie jest prawdą, że ich sprzedaż jest sposobem na omijanie zakazu” – zastrzegło biuro prasowe Żabki. Napoje o zawartości kafeiny lub tauryny niższej niż zapisane w ustawie 150 mg/l zakazem objęte po prostu nie są.

„Zmiany, które zaszły w sposobie oznakowania asortymentu, jak i w naszej ofercie sprzedażowej, są naturalną konsekwencją obowiązujących przepisów. Oznaczenia kierowane są do wszystkich konsumentów i przestawiają w sposób czytelny produkty dozwolone dla poszczególnych grup wiekowych” – dodała Żabka. Nowe przepisy wprowadziły zasady dotyczące oznaczania napojów energetycznych, które zostały objęte zakazem sprzedaży osobom niepełnoletnim. Na opakowaniu w takim przypadku pojawić się ma w sposób „wyraźny, czytelny i nieusuwalny” napis „napój energetyczny” lub „napój energetyzujący”. Musi on stanowić minimum 10 procent powierzchni opakowania jednostkowego. Niedostosowanie się do przepisów może oznaczać dla producenta nawet 200 000 zł kary.

2000 zł kary może zostać nałożone na sklep, który złamie zakaz sprzedaży „mocnych” napojów energetyczny osobom niepełnoletnim. Aby tego uniknąć, Żabka przeprowadziła wśród sprzedających odpowiednie szkolenia z nowego prawa. „Nasi franczyzobiorcy, jak i sprzedawcy mieli obowiązek odbyć przygotowane przez nas szkolenie dot. odpowiedzialnej sprzedaży w/w produktów jeszcze przed wejściem przepisów w życie” – przekazała nam Żabka.

