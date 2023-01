Ferie zimowe ostatnią okazją, by wykorzystać bon turystyczny

Bon turystyczny był wielokrotnie przedłużany m.in. przez kolejne pandemiczne lockdowny. 500 plus na wyjazdy miało wesprzeć rodziny z dziećmi i zwiększyć popyt na usługi przedstawicieli branży hotelarskiej. Polska Organizacja Turystyczna przypomniała, że termin ważności bonu upływa 31 marca. Po tym terminie płatność z wykorzystaniem „wakacyjnego 500 plus” nie będzie możliwa.

Ferie zimowe okazją do wykorzystania bonu turystycznego

14 stycznia ruszą ferie zimowe w pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, łódzkim, pomorskim i śląskim. Przerwa w nauce potrwa do 29 stycznia.

Od 21 stycznia do 5 lutego ferie będą mieć uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego.

Od 28 stycznia do 12 lutego dwutygodniowy urlop od szkoły będą mieć uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego

Od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

To być może ostatnia szansa na wykorzystanie bonu turystycznego. Kolejna dłuższa przerwa w nauce to święta wielkanocne (6-11 kwietnia). Płatność bonem turystycznym możliwa będzie zaś jedynie do 31 marca. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke przypomniał, że 31 marca to ostateczny termin płatności bonem. To moment, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi przekazać pieniądze na konto przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne. - Nie jest to równoznaczne z terminem, w którym beneficjenci muszą skorzystać z dofinansowanej usługi. Mogą to zrobić w późniejszym terminie, np.: w majówkę a nawet latem - wyjaśnił Szmytke. Ważne, aby do 31 marca zarezerwować i opłacić pobyt w hotelu lub pensjonacie.

Bon w formie kodu otrzymanego z ZUS należy okazać podczas rezerwacji lub przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi w celu weryfikacji salda oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę.

Z bonu turystycznego skorzystają rodziny z co najmniej jedym dzieckiem do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje więcej, bo aż 1000 zł. Wakacyjnym 500 plus zostało objętych łącznie 7 mln dzieci, zaś łączna kwota wsparcia to 4 mld zł. POT podał, że 3 mld zł już trafiło do przedsiębiorców.

Według danych serwisu Nocowanie.pl bonem zapłacimy za nocleg w 40 proc. obiektów noclegowych w całej Polsce, o czym warto pamiętać podczas nadchodzących ferii. Za zakwaterowanie w tym okresie zapłacimy średnio 100 zł za osobę na dobę, a ponad połowa wyjeżdżających w tym okresie planuje dłuższy pobyt - od 5 do nawet 14 dni.

Z danych serwisu wynika, że w okresie ferii zimowych największym zainteresowaniem cieszą się góry. Ponad połowa turystów wybiera się do województwa małopolskiego, blisko jedna czwarta do dolnośląskiego. Wśród miejscowości nadal prowadzi Zakopane.

RadioZET.pl/PAP/mat.pras