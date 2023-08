Firmy bezpodstawnie podnosiły ceny. Zaskakujące wyniki badania

Inflacja utrzymująca się na dwucyfrowym poziomie to nie lada przeszkoda dla firm. Analitycy z BIG InfoMonitor w najnowszym raporcie zauważyli, że w obliczu wyzwań, jakie stawia rynek, coraz więcej przedsiębiorców zachowuje się nieetycznie. Oto ich najczęstsze przewinienia.

Nieuzasadnione wzrosty cen i nie tylko. Wszystkie grzechy firm

- Gdy przedsiębiorcy nie otrzymują płatności w terminie, sami mają kłopot z regulowaniem swoich zobowiązań, o czym wspominają w najnowszym badaniu "Skaner MŚP" - wyjaśniła Diana Borowiecka z BIG InfoMonitor.

Zaległe płatności to jeden z wielu problemów firm, które utrudniają firmom zachowanie płynności finansowej. Z danych wynika, że na koniec minionego roku 16 proc. przedsiębiorstw informowało, że zalegało z płatnościami zobowiązań, obecnie, choć do końca roku zostało jeszcze wiele miesięcy, takie doświadczenia ma już 22 proc. ankietowanych.

Jak wskazał dla PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, dynamika zmian zaległości przedsiębiorstw widoczna w rejestrze BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. W I półroczu br. zaległości firm wobec banków i kontrahentów podwyższyły się o 1,8 mld zł, czyli prawie tyle, co w całym zeszłym roku. Odsetek podmiotów przyznających, że mają problem z płatnościami, wzrósł z 16 do 22 proc.

W opinii co trzeciego ankietowanego przedsiębiorcy, firmy bez uzasadnienia podnoszą ceny - co ich zdaniem nie ma związku z ponoszonymi kosztami, a niemal co piąty badany wskazuje na „podbieranie klientów". Ponad 12 proc. zwraca uwagę na dużo mniejszą przewidywalność, niedotrzymywanie słowa i zmiany umów.