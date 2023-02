Frankowicze dogadują się z bankami. Ugód przybywa

Frankowicze zawierają coraz więcej ugód – wynika z informacji przekazanych PAP przez największe banki w Polsce. Nie brakuje jednak kredytobiorców, którzy pozywają banki. Które rozwiązanie może przynieść więcej korzyści?

Frankowicze idą na ugodę z bankiem

Nawet milion Polaków mogło wpaść w pułapkę frankową. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za największą aferę bankową ostatnich lat i jakie działania mogą podjąć frankowicze? O tym w podcaście „Biznes. Między Wierszami” mówił radca prawny Marcin Szołajski.

Tymczasem liczba ugód, jakie banki zawierają z posiadaczami kredytów frankowych, szybko rośnie – wynika z danych, nadesłanych przez instytucje finansowe w odpowiedzi na pytania PAP.

mBank na koniec stycznia br. odnotował 3 tys. takich umów, zaś w grudniu takich porozumień było 1880.

PKO BP zawarł łącznie ponad 20 tys. ugód z klientami. „73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody. Obecnie prowadzimy ok. 12 tys. procedur ugodowych” – podał PKO BP w odpowiedzi na pytania PAP.

„W ostatnich 2 miesiącach ubiegłego roku zaobserwowaliśmy zwiększenie liczby wniosków składanych przez klientów o prawie 100 proc. w porównaniu z poprzednimi miesiącami II i III kwartału 2022 roku” – wskazał PKO BP.

Bank Millennium w samym IV kwartale minionego roku zawarł ponad 1300 ugód z frankowiczami. W skali roku takich porozumień było blisko 8 tys. „W wyniku tych negocjacji oraz innych naturalnych czynników, w 2022 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 9 600 do 38 011, co stanowi porównywalny rezultat do tego w roku 2021 (10 300)” – podał Bank Millennium w odpowiedzi na pytania PAP.

