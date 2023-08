Frankowicze mogą mieć problemy. Paraliż w polskich sądach

Frankowicze mają zielone światło, by pozywać banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach kredytów walutowych. Bankowcy namawiają na ugody, ale nie brakuje pozwów, które kończą się sprawą przed sądem. W tym miejscu pojawiają się schody. Radca prawny Adrian Goska z Kancelarii SubiGo, zwrócił uwagę na braki kadrowe w sądach. „Okazuje się, że w całym kraju, w sądach okręgowych tylko niespełna 600 sędziów orzeka w tego typu kwestiach. W rzeczywistości potrzeba ich nawet dwukrotnie więcej” – czytamy w komentarzu.

Frankowicze w potrzasku. Albo ugoda, albo ciągnąca się latami sprawa

Ekspert powołał się na oficjalne dane z sądów okręgowych, z których wynika, że na koniec maja było ok. 600 sędziów orzekających w sprawach frankowych. Pozwów jednocześnie przybywa, co zdaniem radcy prawnego jest równoznaczne z tym, że sędziowie będą mieli więcej pracy, a frankowicze będą musieli uzbroić się w cierpliwość. - Do tego oczywiście dojdą zabiegi banków oraz ich pełnomocników, którzy często „sztucznie” przeciągają sprawy, żeby zyskać na czasie – mówił Adrian Goska.

Eksperci nie mają wątpliwości, że braki kadrowe już teraz powinny być uzupełnione, w przeciwnym razie dojdzie do paraliżu systemu. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu dodał, że w polskich sądach toczy się 130 tys. postępowań w sprawach frankowych, a na jednego sędziego przypada statystycznie ok. 220 z nich. Na ostateczny wyrok sądu już teraz trzeba czekać nawet kilka lat.

– Od paru lat popieramy postulaty zwiększenia liczby etatów, a także wsparcia techniczno-organizacyjnego sędziów. Apelujemy równocześnie do wszystkich stron o współdziałanie w celu poprawy warunków pracy sędziów, a tym samym sprawniejszego procedowania spraw – dodał prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

RadioZET.pl/mat.pras/MondayNews.pl