Gaz będzie tańszy. URE: wezwaliśmy przedsiębiorców do korekty taryf

Gaz to jedna z wielu pozycji na liście usług dóbr i usług, za które musimy płacić więcej. Ceny surowca nieustannie rosną, przez co dostawcy gazu windują ceny. URE wezwał przedsiębiorców do korekty taryf.

Ceny gazu. URE apeluje o korektę taryf

- W zeszłym tygodniu wezwaliśmy kilkanaście przedsiębiorstw do korekty taryf na gaz - przekazał w poniedziałek PAP Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Przedsiębiorstwa, które dostały wezwanie od URE mają tydzień, na złożenie do urzędu wniosku o korektę taryf. "Jeśli tego nie zrobią, Prezes URE może poinformować o tym Zarządcę Rozliczeń, który wstrzyma wypłatę rekompensat" - podkreślono.

To pokłosie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ta zakłada niższe ceny gazu i rekompensaty dla sprzedawców. Jak wyjaśnił URE, obniżka cen ze strony sprzedawców nie powinna mieć wpływu na ich rentowność. „Od wysokości taryf uzależniona jest wysokość rekompensat, które będą wypłacane przedsiębiorcom" - wyjaśnił URE.

Dodatkowym argumentem za obniżkami cen są dla URE ceny na rynku hurtowym, które od kilku dni maleją. „Takie wezwania będziemy kierować do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych” – podał URE.

Rząd tymczasem - jak podał DGP – planuje tzw. wakacje rachunkowe, czyli kolejną tarczę osłonową dla biznesu.

RadioZET.pl/DGP/PAP