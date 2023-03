Gender gap na tym rynku to prawie 70 proc. Dlaczego kobiety rzadziej inwestują?

Kobiety są mniej skłonne do inwestycji? Statystyka jasno wskazuje, że na rynku kapitałowym dominują mężczyźni, choć udział płci przeciwnej rośnie. Grupa XTB przypomniała, że ostatnie lata, licząc od czasu pandemii w 2020 roku, skłoniła wszystkich – bez względu na płeć – do zapoznania się z możliwymi instrumentami finansowymi, by chronić kapitał.

Kobiety i inwestycje. Luka na rynku kapitałowym

Według danych platformy inwestycyjnej XTB, w 2022 roku udział kobiet wśród nowych klientów okazał się być rekordowym. Wyniósł on bowiem 16 proc. Choć luka płciowa (gender gap) na rynku kapitałowym wciąż jest pokaźna – 68 proc. – to różnica ta powoli maleje.

- Tendencja rosnąca jest pozytywnym sygnałem. Jako podstawową przyczynę rosnącego udziału kobiet, wskazałabym zmianę w postawie samych kobiet we współczesnym świecie, które są aktywne zawodowo, kreatywne i podejmują działania w obszarach dotychczas uznanych za domenę mężczyzn. Pojawia się tu aspekt rywalizacji między płciowej, czy też próba udowodnienia, że kobiety tak samo jak płeć przeciwna mogą osiągnąć sukces w tej dziedzinie - skomentowała dr Anna Szczepańska-Przekota z Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Co ciekawe, w podziale na poszczególne kraje największy odsetek inwestorek zaobserwowany został w Rumunii. Obecnie panie stanowią tam aż 26 proc. “Ten wynik może być dla innych wzorem, ponieważ drugim krajem z największym udziałem kobiet jest Wielka Brytania. Tam stanowią one 14 proc. ogółu inwestorów. Najmniejszy odsetek kobiet wśród inwestorów występuje w Czechach, Francji i Niemczech. To jedyne rynki, na których wynosi on obecnie poniżej 10 proc.” – czytamy.

fot. XTB

Z danych wynika, że w ostatnich latach kobiety najczęściej inwestowały w BigTechy. „W latach 2020-2022 na platformie XTB panie najchętniej nabywały akcje trzech amerykańskich spółek - Palantir Technologies, Tesla oraz Apple. To jednak nie oznacza, iż panie nie wierzyły w lokalne spółki. Dane z poszczególnych krajów pokazują, że sentyment regionalny był mocno widoczny. W omawianym okresie w Polsce najpopularniejsze było bowiem CCC, w Czechach CEZ, we Francji TechnipFMC, a w Hiszpanii International Consolidated Airlines Group” – czytamy.

Statystyczna inwestorka ma 37 lat, podczas gdy inwestor – 35 lat. Mężczyźni częściej korzystają z aplikacji mobilnych, panie zaś inwestują przed ekranami monitora. Dr Szczepańska-Przekotawskazała, że taki stan rzeczy wynika z cech inwestorek. - Kobiety są z natury ostrożniejsze, potrzebują więcej informacji do podjęcia decyzji. Podjęcie decyzji inwestycyjnej zajmuje kobietom więcej czasu, ale robią to w oparciu o wnikliwe analizy, nierzadko korzystają z różnego rodzaju konsultacji. Dokonywanie transakcji poprzez aplikację desktopową stwarza poczucie większej kontroli i bezpieczeństwa nad swoimi finansami. Mężczyźni natomiast podejmują decyzje szybciej, są mniej cierpliwi, i nie pytają nikogo o zdanie. Dlatego urządzenia mobilne są ich sprzymierzeńcem – dodała ekspertka z Politechniki Koszalińskiej.

RadioZET.pl/mat.pras