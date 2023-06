Gigantyczna inwestycja Intela w Polsce. Będziemy produkować najnowocześniejsze procesory

Intel zwiększy znacznie swoją obecność w Polsce. Do działającego w Gdańsku, największego w Europie ośrodka badawczo-rozwojowego giganta, w którym powstaje oprogramowanie systemowe, dołączy zakład wytwarzający i testujący procesory. Warta niemal 20 mld zł inwestycja powstanie w Specjalnej Legnickiej Strefie Ekonomicznej. Pracę znajdzie w niej 2000 osób.

Intel inwestuje w Polsce. "Nasza dolina krzemowa"

- To wielki moment nie tylko dla Polski, to jest element strategii jednej z największych firm technologicznych na świecie, który ma zapewnić nowe centra produkcyjne układów scalonych i chipów. To zmiana filozofii związana z tym, czego doświadczyliśmy podczas pandemii COVID-19 - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Oglądaj

Kompleks zajmie obszar 280 hektarów, będzie w całości zasilany energią odnawialną, będzie miał także dodatni bilans wodny. - To największa i być może najważniejsza inwestycja zagraniczna w Polsce - stwierdził minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. - Od dziś Dolny Śląsk jest "Intel Inside" - dodał polityk.

– Polska jest już miejscem działalności firmy Intel, położenie geograficzne kraju pozwoli na efektywną współpracę z zakładami produkcyjnymi firmy w Niemczech i Irlandii. To rozwiązanie jest bardzo konkurencyjne pod względem kosztów w porównaniu do innych lokalizacji produkcyjnych w ujęciu globalnym, oferuje przy tym duży potencjał związany z bazą utalentowanych pracowników, którym będziemy pomagać w rozwoju – powiedział dyrektor generalny firmy Intel, Pat Gelsinger. - Jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie naszej pracy związanej z rozwojem lokalnego ekosystemu półprzewodników oraz wkładem w realizację celu UE, jakim jest stworzenie bardziej odpornego i zrównoważonego łańcucha dostaw półprzewodników.

- Chcemy, żeby Polska dynamicznie się rozwijała - zadeklarował ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski. - To ogromna sprawa - podkresłił dyplomata. - Chcemy, żeby Polska rozkwitła - stwierdził Brzezinski.

- Polacy są bardzo pracowici i lojalni, właśnie to przyciąga amerykańskich inwestorów - powiedział Mark Brzezinski - To pokaże światu, że Polska jest gotowa na wielki biznes. To otworzy drzwi na nowe szanse i dobrobyt dla Polski i USA.

- Czy Polska może być nową centralą dla światowej Doliny Krzemowej? Tak, a ja jestem dumny, że budujemy naszą innowacyjną przyszłość razem - zakończył wystąpienie ambasador USA. Fabryka ma powstać do 2027 roku.

"Polskę wybrano na lokalizację nowego zakładu z kilku powodów, w tym ze względu na doskonałą infrastrukturę, bardzo duży potencjał w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz znakomite środowisko biznesowe. Nowy zakład będzie również dobrze zlokalizowany i skomunikowany pod kątem współpracy z planowanym najnowszym zakładem produkcji wafli krzemowych w Niemczech oraz istniejącym zakładem tego typu w Irlandii. Ta bliskość umożliwi ścisłą współpracę między trzema zakładami produkcyjnymi i pomoże zwiększyć odporność i opłacalność europejskiego łańcucha dostaw półprzewodników" - podkreślił Intel w komunikacie. Inwestycja powstanie w województwie dolnośląskim na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej w gminie Miękinia.

RadioZET.pl