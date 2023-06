Gigantyczne kary i mandaty od 1 lipca. Wszystko przez wzrost pensji minimalnej

Płaca minimalna 1 lipca br. wzrośnie po raz drugi w tym roku z poziomu 3490 zł do 3600 zł brutto. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie ponownie z uwagi na rekordowo wysoką inflację. W świetle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeśli prognozowany na przyszły rok wzrost cen przekracza 5 proc., najniższe płace zwiększa się dwa razy. Oznacza to jednak także, że ponownie wzrosną m.in. stawki kar za wykroczenia i przestępstwa, które to związane są z minimalną pensją.

30 mln złotych grzywny? Nowe stawki od 1 lipca

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie InFakt.pl przypomniał, że wzrost minimalnego wynagrodzenia od lipca niesie za sobą surowsze kary dla podatników. Stawki mandatu i grzywny pójdą w górę o niemal 20 proc. rok do roku.

Wysokość grzywny jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia, więc podstawa kary wynosi 1/10 pensji minimalnej. „Od 1 lipca najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe to 360 zł, a najwyższa to 72 000 zł, ponieważ kodeks karno-skarbowy stanowi, że maksymalna stawka to 20-krotność minimalnego wynagrodzenia” – czytamy w komunikacie InFakt.pl.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 1 lipca:

minimalna grzywna (1/10 × 3600 zł) – 360 zł, w 2022 roku stawka wynosiła 301 zł,

maksymalna grzywna (20 × 3600 zł) – 72 000 zł, wobec 60 tys. w 2022 roku,

mandat karny (do 5 × 3600 zł) – do 18 000 zł, wobec 15050 zł rok temu.

W przypadku kar za przestępstwa skarbowe stawki wzrosną średnio o 15 proc. Tutaj kary grzywny są uzależnione od stawek dziennych i mogą wynosić od 10 do 720 takich stawek. Minimalna stawka dzienna to 1/30 najniższej pensji, a maksymalna to jej 400-krotność. Minimalna grzywna wynosi co najmniej 10 stawek, a maksymalnie 720 stawek dziennych.

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 1 lipca:

minimalna stawka dzienna (1/30 × 3600 zł) – 120 zł,

maksymalna stawka dzienna (120 zł × 400 zł) – 48 000 zł,

minimalna grzywna (10 stawek × 120 zł) – 1200 zł,

maksymalna grzywna (720 stawek × 48 000 zł) – 33 560 400 zł.

RadioZET.pl/InFakt.pl