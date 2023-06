Glapiński pochwalił się nagrodą. Za „skuteczność dbania o wartość polskiej waluty”

Inflacja będzie nam dokuczać jeszcze przez lata – rząd znowelizował ustawę budżetową przyznając, że spadek wartości pieniądza sięgnie w 2023 roku 12,3 procent. Lepiej ma być w 2024, chociaż Ministerstwo Finansów przyznało, że ceny będą rosnąć szybciej z powodu wprowadzenia 800 plus. Na straży wartości polskiej waluty stoi Narodowy Bank Polski. Prezes Adam Glapiński jest często krytykowany, tym razem jednak mógł pochwalić się zdobyciem przez NBP międzynarodowej nagrody – właśnie za dbanie o złotego.

NBP z międzynarodową nagrodą. Doceniono dbanie o wartość złotego

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

W Polsce eksperci wskazywali, że NBP powinien działać znacznie bardziej stanowczo, a Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść jeszcze stopy procentowe. Zagraniczni analitycy postanowili nagrodzić Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy laurem Central Banking’s Currency Manager Award – dziesiątej edycji prestiżowej w świecie bankowości centralnej nagrody. „Nagroda została przyznana za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. NBP i NBU zostały docenione za zdecydowaną i szybką reakcję” – wyjaśnił polski bank centralny w komunikacie.

- W reakcji na kryzys wywołany rosyjską agresją Narodowy Bank Polski podjął szereg działań pomocowych mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy poprzez ułatwienie bankowi centralnemu Ukrainy utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu finansowego, takich jak: linia swapowa na parze USD/UAH do wysokości 1 mld USD, pomoc rzeczowa, włączenie kwestii poparcia dla Ukrainy do agendy prac międzynarodowych instytucji, czy wreszcie program wymiany hrywien na złote, skierowany do obywateli ukraińskich uciekających przed wojną. Dzięki tej ostatniej inicjatywie, w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote, uzyskując środki na utrzymanie i przeżycie w tych najtrudniejszych dla ich kraju chwilach. Ta bezprecedensowa operacja pomocowa stała się wzorem do naśladowania dla innych krajów europejskich – skomentował przyznanie nagrody Adam Glapiński.

Prezes NBP dodał, że współpraca między polskim i ukraińskim bankiem centralnym trwała od dziesięcioleci, „nabrała ona szczególnego charakteru i znaczenia w obliczu bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę, która wywołała m.in. wysoką inflację, zakłócenia przepływów finansowych, a także napływ ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy, spośród których około 1,5 mln wciąż znajduje schronienie w Polsce”.

- Jest to nagroda potwierdzająca skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski – podsumował Adam Glapiński.

RadioZET.pl/NBP