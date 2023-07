Główna wygrana padła w Polsce. Gracz ustawił się na 7 lat

Jak informuje Totalizator Sportowy, zdrapka, w której padła główna wygrana, miała premierę nieco ponad miesiąc temu – 7 czerwca. Los warty 1 mln zł został zakupiony w punkcie Lotto przy ulicy Olejniczaka 9a w Gostyniu w województwie wielkopolskim. Najpierw szczęśliwcowi zostanie wypłacone 412 tys. zł, a później przez 7 lat graczowi będzie wypłacane co miesiąc 7000 zł – w ramach dodatkowej "Super Mega Pensji".

To obecnie najwyższa wygrana w zdrapkach w Gostyniu. Poprzedni rekord należał do wygranej w zdrapce "Crystal Cash" w wysokości 500 tys. zł, która padła 17 maja tego roku w innej gostyńskiej kolekturze, przy ulicy Wiosny Ludów 7. "Gratulujemy i życzymy kolejnych wysokich wygranych w tym mieście!" – napisano na stronie Lotto.

Kumulacje Lotto i Eurojackpot

Już we wtorek 11 lipca odbędzie się kolejne losowanie Lotto, w którym kumulacja wynosi 12 mln zł, a także Lotto Plus, gdzie do wygrania jest 1 mln 000 zł. Jutro warto także spróbować szczęścia w grze Eurojackpot – aktualnie pula na główną wygraną wynosi 180 mln 000 zł. Losowania gier Lotto można obejrzeć o godzinie 22:00 na lotto.pl, Facebooku i kanale YouTube, a także w TVP3.

RadioZET.pl